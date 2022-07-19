Galaxy S22 FE şimdilik iptal edildi

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Kökeni Galaxy Note 7 faciasına kadar uzansa da Fan Edition serisi özellikle Galaxy S amiral gemilerinin alternatifi olarak önemli satış başarılarına ulaştı. Ne var ki halen Samsung’un yol haritasında ciddi bir gücü yok.

Galaxy S22 FE iptal mi edildi?

Galaxy S21 FE modeli de geçtiğimiz yıl ertelemelere maruz kalmış hatta bir ara iptal edileceği bile söylenmişti. Bu yılın başlarında ise uzun bir aranın ardından piyasaya çıkmayı başarmıştı. Galaxy S22 FE modeli de aynı kaderi yaşıyor.

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Samsung’un biraz da ilgi gören Galaxy S22 modellerine odaklanmak için Galaxy S22 FE modelini geri planda bıraktığı iddia ediliyor. Hali hazırda Galaxy S22 Ultra serinin içerisinde de en çok ilgi gören modellerden olduğu için Samsung kaynaklarını buraya yönlendirmiş durumda. Zaten devam eden çip krizi nedeniyle üretim de zorlaşıyor.

Diğer taraftan Galaxy S22 FE modelinde yonga seti de diğer bir soru işareti. Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 1 yonga setleri bu yıl performansı nedeniyle eleştirilmişti. Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti de diğer modellerin satışını baltalayabilir. Bu bakımdan en azından bu yıl için bir FE modeli göremeyeceğiz. Gelecek yıl içerisinde Samsung’un planlarının netleşmesi bekleniyor.

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