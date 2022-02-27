Samsung Galaxy S22 serisi için ilk yazılım güncellemesi yayınlandı

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kısa bir süre önce piyasaya sürdüğğü amiral gemisi Galaxy S22 serisi akıllı telefonları için ilk yazılım güncellemesini yayınladı.

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S90xBXXU1AVBF yapı numarasına sahip yeni ürün yazılımı, Avrupa'nın birçok ülkesideki Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra sahiplerinin kullanımına sunulmuş durumda.

Hataları gideriyor

Sürüm notlarına göre güncelleme, akıllı telefonların kararlılığını iyileştiriyor ve bazı hataları düzeltiyor. Muhtemelen şirket Galaxy S22 Ultra ekranında görülen titreme sorununu da ortadan kaldırdı.

Yazılım güncellemesi beraberinde akıllı telefonlara Mart ayı güvenlik yamasını da getiriyor.

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Samsung Galaxy S22 serisi için ilk yazılım güncellemesi çıktı