Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S22 Ultra şimdi de GPS sorunu ile gündemde

    Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu daha önce ekran sorunlarıyla kullanıcıların canını sıkmıştı. Galaxy S22 Ultra'da şimdi ise GPS özelliği ile ilgili problemler yaşanmaya başlandı.
    Oy Ver

    Samsung Galaxy S22 Ultra şimdi de GPS sorunu ile gündemde
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S22 Ultra daha önce ekran sorunlarıyla gündeme gelmişti. Yeni amiral gemisindeki hatalar şirketin yayınladığı yazılım güncellemeleri ile giderildi. Ancak bu kez kullanıcılar farklı bir sorunla karşı karşıya kalmış gibi görünüyor.

    Galaxy S22 Ultra sahipleri GPS ile ilgili sorun yaşamaya başlamış durumdalar. Samsung forumlarında şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, bu can sıkıcı duruma bir çözüm arayışındalar. Aynı dertten muzdarip çok sayıda kullanıcı var.

    Samsung Galaxy S22 Ultra şimdi de GPS sorunu ile gündemde
    Tam Boyutta Gör

    GPS özelliği çalışmıyor

    Cihaz sahipleri Google Haritalar gibi navigasyon uygulamalarında GPS sinyali bulunamıyor hatası aldıklarını söylüyorlar. Aktarılan bilgilere göre yaşanan sıkıntı ilk kurulumdan sonra veya akıllı telefon 3-4 saat gibi uzun bir süre kullanılmayınca meydana geliyor.

    GPS ile ilgili yaşanan bu soruna ağ ayarlarını sıfırlama ve cihazı fabrika ayarlarına döndürme gibi çözümler de kesin olarak çare olmuyor. Bazı kullanıcılarda basit bir yeniden başlatma işe yarasa da Samsung'dan sorunu tamamen giderecek bir güncelleme yayınlanması bekleniyor.

    Kaynakça https://eu.community.samsung.com/t5/galaxy-s22-series/s22-ultra-problems-with-gps/td-p/4893797 https://www.sammobile.com/news/galaxy-s22-ultra-might-have-gps-issues-best-not-lose-it-until-theyre-fixed/ https://androidworld.nl/nieuws/sommige-samsung-galaxy-s22-ultra-telefoons-kampen-met-gps-problemen
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    K
    kombinciniz 8 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 4 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Realme GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro AN515-45
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız