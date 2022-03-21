Tam Boyutta Gör

Samsung Galaxy S22 Ultra daha önce ekran sorunlarıyla gündeme gelmişti. Yeni amiral gemisindeki hatalar şirketin yayınladığı yazılım güncellemeleri ile giderildi. Ancak bu kez kullanıcılar farklı bir sorunla karşı karşıya kalmış gibi görünüyor.

Honor Magic 4 Lite'ın tasarımı, özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 4 sa. önce eklendi

Galaxy S22 Ultra sahipleri GPS ile ilgili sorun yaşamaya başlamış durumdalar. Samsung forumlarında şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, bu can sıkıcı duruma bir çözüm arayışındalar. Aynı dertten muzdarip çok sayıda kullanıcı var.

Tam Boyutta Gör

GPS özelliği çalışmıyor

Cihaz sahipleri Google Haritalar gibi navigasyon uygulamalarında GPS sinyali bulunamıyor hatası aldıklarını söylüyorlar. Aktarılan bilgilere göre yaşanan sıkıntı ilk kurulumdan sonra veya akıllı telefon 3-4 saat gibi uzun bir süre kullanılmayınca meydana geliyor.

GPS ile ilgili yaşanan bu soruna ağ ayarlarını sıfırlama ve cihazı fabrika ayarlarına döndürme gibi çözümler de kesin olarak çare olmuyor. Bazı kullanıcılarda basit bir yeniden başlatma işe yarasa da Samsung'dan sorunu tamamen giderecek bir güncelleme yayınlanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S22 Ultra şimdi de GPS sorunu ile gündemde