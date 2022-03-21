Honor Magic 4 Lite'ın tasarımı, özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Honor markasının yeni amiral gemilerinin ardından orta sınıf bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Bu ay içerisinde tanıtılması beklenen Honor Magic 4 Lite modelinin görüntüleri, teknik özellikleri ve fiyat etiketi sızdırıldı.
Akıllı telefonun Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.81 inç LCD ekran taşıyacağı bildiriliyor. Ayrıca 16 megapiksel ön kameraya sahip olacak. Cihaz için Snapdragon 695 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı da konuşuluyor.
Pil kapasitesi ve kamera detayları
Honor Magic 4 Lite'ın 40 watt hızlı şarj destekli 4.800 mAh batarya ile geleceği söyleniyor. Cihazdaki arka kamera ünitesinde ise 48 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü görev yapacak.
Akıllı telefonla ilgili sızdırılan diğer ayrıntıları NFC modülü, güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcısı ve Android 11 tabanlı Magic UI 6 arayüzü olarak sıralayabiliriz. Honor Magic 4 Lite'ın 299 euro fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Cihaz Honor'un 29 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara