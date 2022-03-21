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    Honor Magic 4 Lite'ın tasarımı, özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

    Honor yakında ürün yelpazesine Honor Magic 4 Lite olarak adlandırılan bir model ekleyecek. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonla ilgili pek çok detay netleşti.
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    Honor Magic 4 Lite'ın tasarımı, özellikleri ve fiyatı sızdırıldı
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    Honor markasının yeni amiral gemilerinin ardından orta sınıf bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Bu ay içerisinde tanıtılması beklenen Honor Magic 4 Lite modelinin görüntüleri, teknik özellikleri ve fiyat etiketi sızdırıldı.

    Akıllı telefonun Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.81 inç LCD ekran taşıyacağı bildiriliyor. Ayrıca 16 megapiksel ön kameraya sahip olacak. Cihaz için Snapdragon 695 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı da konuşuluyor.

    Honor Magic 4 Lite'ın tasarımı, özellikleri ve fiyatı sızdırıldı
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    Pil kapasitesi ve kamera detayları

    Honor Magic 4 Lite'ın 40 watt hızlı şarj destekli 4.800 mAh batarya ile geleceği söyleniyor. Cihazdaki arka kamera ünitesinde ise 48 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü görev yapacak.

    Honor Magic 4 Lite'ın tasarımı, özellikleri ve fiyatı sızdırıldı
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    Akıllı telefonla ilgili sızdırılan diğer ayrıntıları NFC modülü, güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcısı ve Android 11 tabanlı Magic UI 6 arayüzü olarak sıralayabiliriz. Honor Magic 4 Lite'ın 299 euro fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Cihaz Honor'un 29 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtılabilir.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    K
    kombinciniz 4 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 4 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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