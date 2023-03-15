Samsung Galaxy S23 ve S23 Ultra kurumsal versiyonlar duyuruldu

Samsung Galaxy S23 ve S23 Ultra kurumsal versiyon
Galaxy S23 Enterprise Edition ve Galaxy S23 Ultra Enterprise Edition adıyla satışa çıkan iki model temel anlamda orijinal modeller ile tamamen aynı. Kurumsal güvenlik tarafında Samsung’un bazı destekleri mevcut.
İlk olarak Samsung Knox Suite güvenlik yazılım paketine 1 yıllık abonelik hediye ediliyor. Bu pakette siber tehditlere karşı geniş güvenlik çözümleri yer alıyor. Ayrıca BT departmanı kurum telefonlarını tek bir yerden yönetebiliyor.
İkinci olarak Microsoft ve Google doküman paketleri ön yüklü geliyor. Son olarak telefonların 2 yıl satışta kalması garantisi ve 5 yıla kadar da güncelleme garantisi veriliyor. Bu iki model ilk olarak Avusturalya’da piyasaya çıkacak. Çoklu satış olduğu için fiyat bilgisi mevcut değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)