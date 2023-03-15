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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 ve S23 Ultra kurumsal versiyonlar duyuruldu

    Samsung Galaxy S23 serisinin iki önemli modeli kurumsal pazar için hazırlandı. Galaxy S23 Enterprise Edition ve Galaxy S23 Ultra Enterprise Edition satışa çıkıyor.
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    Galaxy S23 Tam Boyutta Gör
    Samsung son kullanıcılara sunduğu akıllı telefonları zaman zaman kurumlar için de farklı yazılım destekleri ekleyerek satışa çıkarıyor. Galaxy S23 serisinin iki modeli bu hafta kurumlara doğru yola çıktı.

    Samsung Galaxy S23 ve S23 Ultra kurumsal versiyon

    Galaxy S23 Enterprise Edition ve Galaxy S23 Ultra Enterprise Edition adıyla satışa çıkan iki model temel anlamda orijinal modeller ile tamamen aynı. Kurumsal güvenlik tarafında Samsung’un bazı destekleri mevcut.

    İlk olarak Samsung Knox Suite güvenlik yazılım paketine 1 yıllık abonelik hediye ediliyor. Bu pakette siber tehditlere karşı geniş güvenlik çözümleri yer alıyor. Ayrıca BT departmanı kurum telefonlarını tek bir yerden yönetebiliyor.

    İkinci olarak Microsoft ve Google doküman paketleri ön yüklü geliyor. Son olarak telefonların 2 yıl satışta kalması garantisi ve 5 yıla kadar da güncelleme garantisi veriliyor. Bu iki model ilk olarak Avusturalya’da piyasaya çıkacak. Çoklu satış olduğu için fiyat bilgisi mevcut değil.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    P
    pskillercheto 17 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 18 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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