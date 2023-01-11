Galaxy S serisinde dönüm noktası: Galaxy S23+ son Plus modeli olabilir

Tam Boyutta Gör TheElec internet sitesi haberine göre Samsung isminin sonunda Plus takısı bulunan Galaxy S serisi akıllı telefonlarını rafa kaldırabilir. Yani yakında çıkacak Galaxy S23 Plus'ın bu kapsamda piyasaya sürülen son model olma ihtimali var.

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Yayınlanan raporda Galaxy S24 serisinin muhtemelen yalnızca standart sürüm ve üst seviye Ultra modelini içereceği belirtiliyor. TheElec konuyla ilgili olarak şunları söylüyor:

"Galaxy S24 projesi şu anda şirket içinde DM olarak anılıyor. DM1 ve DM3 olmak üzere iki alt projesi var. DM2'nin de olması gerekirdi ancak bu eksik. Önceki Galaxy S modellerinin isimlerine bakılırsa DM1 standart Galaxy S24 ve DM3 ise Galaxy S24 Ultra olmalı. DM2 modeli muhtemelen planlanmıştı ancak daha sonra vazgeçildi."

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Samsung, Galaxy S22 Plus satışlarından hoşnut değil

Güney Koreli şirket düşük satışlar nedeniyle Plus modelini çıkarmayabilir. Samsung hakkındaki en güvenilir kaynaklardan biri olan Ice Universe, Galaxy S22 Plus'ın S22 serisi satışlarının yalnızca %17'sini oluşturduğunu ve Samsung'un bu durumdan pek hoşnut olmadığını söylüyor.

Her halükarda bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmadı ve Galaxy S24'ün piyasaya sürülmesinde hala çok uzun bir süre var. Kim bilir, belki Galaxy S23 Plus selefinden daha iyi satar. Yeni akıllı telefonlar 1 Şubat'ta tanıtılacak.

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