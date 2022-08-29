Samsung Galaxy S22 ile Galaxy S23 arasındaki tek fark işlemciler olacak

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Samsung, Galaxy S22 serisini oldukça çok sevmiş olmalı ki Galaxy S23 serisini de aynı yapmaya karar vermiş olabilir. Samsung Galaxy S23 serisinden gelen son bilgilere göre yeni amiral gemi serisi önceki nesle her açıdan büyük oranda benzeyecek.

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Univers’in aktardığına göre Galaxy S23 ve Galaxy S23+ modelleri Galaxy S22 ve S22+ ile aynı ekran, aynı sensör, aynı kamera ve benzer pil boyutlarına sahip olacak. Galaxy S23 Ultra’nın ise tasarımsal açıdan biraz daha ince yapıda olması bekleniyor. Donanımsal olarak Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra’da yaşanacak tek fark ise sadece işlemci tarafında olacakken Galaxy S23 Ultra’da ek olarak kamera tarafında da bir yenilik olacak. Galaxy S23 Ultra, 200MP yeni ISOCELL ana kamera ile gelecek.

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Galaxy S23 Ultra vs Galaxy S23 Plus vs Galaxy S23 özellikleri Özellik/Model Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 Plus Galaxy S23 Ekran 6,8 inç, 3080 x 1440 piksel, 500ppi, 1-120Hz Dinamik AMOLED, Gorilla Glass Victus 6,6 inç, 2340 X 1080 piksel, 390ppi, 48-120Hz Dinamik AMOLED, Gorilla Glass Victus 6,1 inç, 2340 x 1080 piksel, 422ppi, 48-120Hz Dinamik AMOLED, Gorilla Glass Victus Ebatlar 163.4x78.1x8.9 mm 157.4 x 75.8 x 7.6mm 146 x 70.6 x 7.6mm Ana Kamera 200MP ISOCELL HP2 sensör, OIS, Dual PDAF 50MP, F1.8 açıklık, 23mm, 1/1.56" sensör boyutu, OIS, PDAF 50MP, F1.8 açıklık, 23mm, 1/1.56" sensör boyutu, OIS, PDAF Telefoto Kamera 10MP, 3.0X optik zoom, F2.4 açıklık, 69mm, 1/3.52" sensör boyutu 10MP, 3.0X optik zoom, F2.4 açıklık, 69mm, 1/3.94" sensör boyutu 10MP, 3.0X optik zoom, F2.4 açıklık, 69mm, 1/3.94" sensör boyutu Teleskop Kamera 10MP, 10.0X optik zoom, F4.9 açıklık, 230mm, 1/3.52" sensör boyutu Ultra Geniş Açı Kamera 12MP, F2.2 açıklık, 13mm, 1/2.55" sensör boyutu 12MP, F2.2 açıklık, 13mm, 1/2.55" sensör boyutu 12MP, F2.2 açıklık, 13mm, 1/2.55" sensör boyutu Donanım Snapdragon 8 Gen 2, 12GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 512GB, 12GB RAM + 1TB Snapdragon 8 Gen 2, 8GB RAM + 128GB, 8GB + 256GB Snapdragon 8 Gen 2, 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB Pil 5,000mAh, 45W kablolu, 15W kablosuz 4,500mAh, 45W kablolu, 15W kablosuz 3,700mAh, 25 kablolu, 15W kablosuz

Galaxy S22 serisinde olan uyarlanabilir ekran yenileme hızlarında da bir değişiklik olması beklenmiyor. Dolayısıyla Galaxy S23 ve Galaxy S23+ modellerinde 48Hz-120Hz aralığında değişken yenileme hızları sunulurken Galaxy S23 Ultra’da 1Hz-120Hz aralığı sunularak pil tasarrufunda daha iyi bir performans sergilenmeye devam edilecek.

Pil boyutlarının aynı kalması beklenen Galaxy S23 serisinde, pil ömrünü artıracak olan ana faktör ise Snapdragon 8 Gen 2 olacak. Galaxy S23 modellerine güç verecek olan bu yonga, önceki nesle oranla daha fazla enerji verimliliğine odaklanacak.

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Galaxy S23 serisi daha ucuz olabilir

Galaxy S23 ve Galaxy S23+’ın daha düşük bir fiyattan piyasaya sürülmesi muhtemel olabilir. Zira işlemci tarafındaki yükseltmenin dışında donanımın geri kalanını aynı tutmak maliyetlerde düşüşe neden olabilir. Öte yandan hem tasarımsal ve hem de özellik olarak neredeyse aynı telefonu piyasaya sürmek ciddi bir risk olarak görülüyor ve fiyat avantajının kilit rol oynayabileceği belirtiliyor.

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