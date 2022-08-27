Android 13 tabanlı One UI 5.0'ın çıkış tarihi sızdırıldı

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Kısa bir süre önce Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın beta testlerine başlayan Samsung, işletim sisteminin en son yinelemesini birçok cihaza getirmeye hazırlanıyor. Şimdi yeni bir sızıntı, One UI 5.0’ın çıkış tarihine dair ilk bilgileri gün yüzüne çıkardı.

Ekim sonunda kullanıma sunulabilir

Sammobile tarafından paylaşılanlara göre Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini resmi olarak 17 Ekim veya 19 Ekim tarihleri arasında kullanıma sunmayı planlıyor. Bununla birlikte yeni sürüm, ilk olarak amiral gemisi cihazlar olan Galaxy S22, S22+ ve S22 modellerine sunulacak.

Bilindiği üzere One UI 5.0 beta programı birkaç hafta önce başladı. Bu nedenle Ekim, şirketin nihai sürümü yayınlaması için oldukça makul bir zaman gibi görünüyor. Ayrıca söz konusu tarih göz önüne alındığında Samsung’un hataları ve sorunları düzeltmek için yeterli bir zamana sahip olduğunu söyleyebiliriz.

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Android 13 tabanlı One UI 5.0'ın birçok özelleştirme, güvenlik ve erişilebilirlik özelliğini beraberinde getirmesi bekleniyor. Yeni sürümle birlikte kullanıcılar, duvar kağıdına göre önceden ayarlanmış 16 renk teması ve widget’ları üst üste istifleme gibi yeni özelliklere kavuşacak.

One UI 5.0 güncellemesi alacak Samsung telefonlar

Galaxy S serisi:

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note serisi:

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A03s

Galaxy A12 / A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

Galaxy M serisi

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F serisi

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

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Samsung telefonlar için One UI 5.0'ın çıkış tarihi sızdırıldı