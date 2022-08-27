Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 13 tabanlı One UI 5.0'ın çıkış tarihi sızdırıldı

    Akıllı telefon sektörünün önde gelen isimlerinden Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0' için çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşan güncellemenin çıkış tarihi ortaya çıktı. 
    Oy Ver

    Samsung
    Tam Boyutta Gör

    Kısa bir süre önce Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın beta testlerine başlayan Samsung, işletim sisteminin en son yinelemesini birçok cihaza getirmeye hazırlanıyor. Şimdi yeni bir sızıntı, One UI 5.0’ın çıkış tarihine dair ilk bilgileri gün yüzüne çıkardı.

    Ekim sonunda kullanıma sunulabilir

    Sammobile tarafından paylaşılanlara göre Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini resmi olarak 17 Ekim veya 19 Ekim tarihleri arasında kullanıma sunmayı planlıyor. Bununla birlikte yeni sürüm, ilk olarak amiral gemisi cihazlar olan Galaxy S22, S22+ ve S22 modellerine sunulacak.

    Bilindiği üzere One UI 5.0 beta programı birkaç hafta önce başladı. Bu nedenle Ekim, şirketin nihai sürümü yayınlaması için oldukça makul bir zaman gibi görünüyor. Ayrıca söz konusu tarih göz önüne alındığında Samsung’un hataları ve sorunları düzeltmek için yeterli bir zamana sahip olduğunu söyleyebiliriz.

    Android 13 tabanlı One UI 5.0'ın birçok özelleştirme, güvenlik ve erişilebilirlik özelliğini beraberinde getirmesi bekleniyor. Yeni sürümle birlikte kullanıcılar, duvar kağıdına göre önceden ayarlanmış 16 renk teması ve widget’ları üst üste istifleme gibi yeni özelliklere kavuşacak.

    One UI 5.0 güncellemesi alacak Samsung telefonlar

    Galaxy S serisi:

    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22
    • Galaxy S21 FE
    • Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
    • Galaxy S21+ (LTE/5G)
    • Galaxy S21 (LTE/5G)
    • Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
    • Galaxy S20+ (LTE/5G)
    • Galaxy S20 (LTE/5G)
    • Galaxy S20 FE (LTE/5G)
    • Galaxy S10 Lite

    Galaxy Note serisi:

    • Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
    • Galaxy Note 20 (LTE/5G)
    • Galaxy Note 10 Lite

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold 2 5G
    • Galaxy Z Flip
    • Galaxy Z Flip 5G
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy Z Flip 3

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A73
    • Galaxy A53
    • Galaxy A33
    • Galaxy A71 5G
    • Galaxy A71
    • Galaxy A51 5G
    • Galaxy A51
    • Galaxy A52
    • Galaxy A52 5G
    • Galaxy A52s
    • Galaxy A72
    • Galaxy A Quantum
    • Galaxy Quantum 2
    • Galaxy A42 5G
    • Galaxy A03s
    • Galaxy A12 / A12 Nacho
    • Galaxy A32
    • Galaxy A32 5G
    • Galaxy A22
    • Galaxy A22 5G
    • Galaxy A23
    • Galaxy A13
    • Galaxy A03

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M42 5G
    • Galaxy M12
    • Galaxy M62
    • Galaxy M01
    • Galaxy M22
    • Galaxy M31
    • Galaxy M32
    • Galaxy M32 5G
    • Galaxy M52 5G
    • Galaxy M33
    • Galaxy M23

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F42 5G
    • Galaxy F62
    • Galaxy F12
    • Galaxy F22
    • Galaxy F23

    Galaxy Xcover serisi

    • Galaxy Xcover 5

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S8+
    • Galaxy Tab S8
    • Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
    • Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
    • Galaxy Tab S7 FE
    • Galaxy Tab S6 5G
    • Galaxy Tab S6 Lite
    • Galaxy Tab A7 Lite
    • Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 4 saat önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

    Profil resmi
    kraix 2 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 3 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

    Profil resmi
    Bloodin 3 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

    Profil resmi
    Bloodin 3 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız