Android 13 tabanlı One UI 5.0'ın çıkış tarihi sızdırıldı

Kısa bir süre önce Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın beta testlerine başlayan Samsung, işletim sisteminin en son yinelemesini birçok cihaza getirmeye hazırlanıyor. Şimdi yeni bir sızıntı, One UI 5.0’ın çıkış tarihine dair ilk bilgileri gün yüzüne çıkardı.
Ekim sonunda kullanıma sunulabilir
Sammobile tarafından paylaşılanlara göre Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini resmi olarak 17 Ekim veya 19 Ekim tarihleri arasında kullanıma sunmayı planlıyor. Bununla birlikte yeni sürüm, ilk olarak amiral gemisi cihazlar olan Galaxy S22, S22+ ve S22 modellerine sunulacak.
Bilindiği üzere One UI 5.0 beta programı birkaç hafta önce başladı. Bu nedenle Ekim, şirketin nihai sürümü yayınlaması için oldukça makul bir zaman gibi görünüyor. Ayrıca söz konusu tarih göz önüne alındığında Samsung’un hataları ve sorunları düzeltmek için yeterli bir zamana sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Android 13 tabanlı One UI 5.0'ın birçok özelleştirme, güvenlik ve erişilebilirlik özelliğini beraberinde getirmesi bekleniyor. Yeni sürümle birlikte kullanıcılar, duvar kağıdına göre önceden ayarlanmış 16 renk teması ve widget’ları üst üste istifleme gibi yeni özelliklere kavuşacak.
One UI 5.0 güncellemesi alacak Samsung telefonlar
Galaxy S serisi:
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S21+ (LTE/5G)
- Galaxy S21 (LTE/5G)
- Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S20+ (LTE/5G)
- Galaxy S20 (LTE/5G)
- Galaxy S20 FE (LTE/5G)
- Galaxy S10 Lite
Galaxy Note serisi:
- Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy Note 20 (LTE/5G)
- Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 2 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A53
- Galaxy A33
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A52
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A52s
- Galaxy A72
- Galaxy A Quantum
- Galaxy Quantum 2
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A03s
- Galaxy A12 / A12 Nacho
- Galaxy A32
- Galaxy A32 5G
- Galaxy A22
- Galaxy A22 5G
- Galaxy A23
- Galaxy A13
- Galaxy A03
Galaxy M serisi
- Galaxy M42 5G
- Galaxy M12
- Galaxy M62
- Galaxy M01
- Galaxy M22
- Galaxy M31
- Galaxy M32
- Galaxy M32 5G
- Galaxy M52 5G
- Galaxy M33
- Galaxy M23
Galaxy F serisi
- Galaxy F42 5G
- Galaxy F62
- Galaxy F12
- Galaxy F22
- Galaxy F23
Galaxy Xcover serisi
- Galaxy Xcover 5
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
- Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
- Galaxy Tab S7 FE
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: