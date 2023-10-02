Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 fiyatlarına zam! Samsung eksik kalmadı

    Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra amiral gemisi modellere fiyat ayarlaması yapıldı. Halen Galaxy S23 satın almak isteyen varsa kararını çabuk vermesinde fayda var. 
    Galaxy S23 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde akıllı telefon pazarında yaşanan zam furyasına Samsung da kayıtsız kalamadı. Xiaomi 13T serisinin çıkışı ile birlikte Samsung da Galaxy S23 amiral gemisi serisinin fiyatlarına hatırı sayılır zam yaptı.

    Galaxy S23 serisi zamlandı

    Xiaomi 13T serisinin piyasaya çıkışı Samsung’u hareketlendirdi. Hali hazırdaki amiral gemisi olan Galaxy S23 serisinin fiyatları zamlandı. Serideki tüm modellere yaklaşık olarak 3000TL zam gelmiş oldu.

    Galaxy S23 128GB modelinin mevcut fiyatı 34999TL iken Galaxy S23+ 256GB modelinin fiyatı 44999TL, Galaxy S23 Ultra 256GB modelinin fiyatı da 57999TL olarak güncellendi. Diğer konfigürasyonlarda da zamlar mevcut. Galaxy Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modellerinin fiyatlarında bir değişim görünmüyor.

    Fiyat artışları Samsung Shop üzerinde geçerli. Hali hazırda fiyat karşılaştırma sitelerinde halen eski fiyatlar geçerli. Zaten en yüksek fiyat Samsung Shop üzerinde ve üçüncü taraf sitelerde 9 bin TL’ye varan farklar vardı. Bu zamlar ile üçüncü taraf platformlarda fiyatlar nasıl olacak merak konusu. Halen Galaxy S23 satın almak isteyen varsa kararını çabuk vermesinde fayda var.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    eozturk61 +26 Xloud +18 Osvajac +18 djduke +9 Visionx st +8 diazepam +8 -BraveHeart- +7 uchihaitachi +6 darkaura +6 Esxici +5
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    123 Kişi Okuyor (38 Üye, 85 Misafir) 16 Masaüstü 107 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4364 kez okundu.
    22 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galaxy S23, galaxy s23 plus ve
    4 etiket daha galaxy s23 ultra Samsung Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı335b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lustral beni mahvetti yakışıklı olup olmadığımı nasıl anlarım itü bilgisayar ve bilişim fakültesi yorumlar tutulan emlak isimleri futbol oynarken üst bacak ağrısı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y15S
    Vivo Y15S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız