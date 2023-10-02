Galaxy S23 fiyatlarına zam! Samsung eksik kalmadı

Tam Boyutta Gör Son dönemde akıllı telefon pazarında yaşanan zam furyasına Samsung da kayıtsız kalamadı. Xiaomi 13T serisinin çıkışı ile birlikte Samsung da Galaxy S23 amiral gemisi serisinin fiyatlarına hatırı sayılır zam yaptı.

Galaxy S23 serisi zamlandı

Xiaomi 13T serisinin piyasaya çıkışı Samsung’u hareketlendirdi. Hali hazırdaki amiral gemisi olan Galaxy S23 serisinin fiyatları zamlandı. Serideki tüm modellere yaklaşık olarak 3000TL zam gelmiş oldu.

Galaxy S23 serisi için büyük güncelleme yayınlandı 3 ay önce eklendi

Galaxy S23 128GB modelinin mevcut fiyatı 34999TL iken Galaxy S23+ 256GB modelinin fiyatı 44999TL, Galaxy S23 Ultra 256GB modelinin fiyatı da 57999TL olarak güncellendi. Diğer konfigürasyonlarda da zamlar mevcut. Galaxy Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modellerinin fiyatlarında bir değişim görünmüyor.

Fiyat artışları Samsung Shop üzerinde geçerli. Hali hazırda fiyat karşılaştırma sitelerinde halen eski fiyatlar geçerli. Zaten en yüksek fiyat Samsung Shop üzerinde ve üçüncü taraf sitelerde 9 bin TL’ye varan farklar vardı. Bu zamlar ile üçüncü taraf platformlarda fiyatlar nasıl olacak merak konusu. Halen Galaxy S23 satın almak isteyen varsa kararını çabuk vermesinde fayda var.

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