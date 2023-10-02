Galaxy S23 fiyatlarına zam! Samsung eksik kalmadı

Galaxy S23 serisi zamlandı
Xiaomi 13T serisinin piyasaya çıkışı Samsung’u hareketlendirdi. Hali hazırdaki amiral gemisi olan Galaxy S23 serisinin fiyatları zamlandı. Serideki tüm modellere yaklaşık olarak 3000TL zam gelmiş oldu.
Galaxy S23 128GB modelinin mevcut fiyatı 34999TL iken Galaxy S23+ 256GB modelinin fiyatı 44999TL, Galaxy S23 Ultra 256GB modelinin fiyatı da 57999TL olarak güncellendi. Diğer konfigürasyonlarda da zamlar mevcut. Galaxy Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modellerinin fiyatlarında bir değişim görünmüyor.
Fiyat artışları Samsung Shop üzerinde geçerli. Hali hazırda fiyat karşılaştırma sitelerinde halen eski fiyatlar geçerli. Zaten en yüksek fiyat Samsung Shop üzerinde ve üçüncü taraf sitelerde 9 bin TL’ye varan farklar vardı. Bu zamlar ile üçüncü taraf platformlarda fiyatlar nasıl olacak merak konusu. Halen Galaxy S23 satın almak isteyen varsa kararını çabuk vermesinde fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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