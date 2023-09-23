Samsung Galaxy S23 FE resmen doğrulandı

Samsung Galaxy S23 serisinin bütçe dostu olacak yeni üyesi Galaxy S23 FE için geri sayım başladı. Bugüne kadar gelen sızıntıların sonrasında artık Samsung resmi olarak akıllı telefonunu tanıtmaya başladı.

Samsung Galaxy S23 FE neler sunuyor?

Samsung Hindistan tarafından yapılan paylaşım epik bir akıllı telefon modeline işaret ediyor. Kamera diziliminden bu cihazın Samsung Galaxy S23 FE modeli olduğu aşikâr. Amazon Hindistan da Samsung Galaxy S23 FE için özel bir sayfa hazırladı. Hem daha önceki sızıntılar hem de Amazon sayfası Samsung Galaxy S23 FE çıkış tarihinin Ekim ayının başlarında olacağını gösteriyor.

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Samsung Galaxy S23 FE modelinin sızdırılan özellikleri arasında FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,4 inç boyutlarında Dinamik AMOLED ekran, Amerika Birleşik Devletleri'nde Snapdragon 8 Gen 1 diğer pazarlarda ise Exynos 2200 yonga seti, 25W hızlı şarj destekli 4.370mAh pil, OIS’e sahip 50 MP geniş açı + 8 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto sensör yer alıyor. Cihazın başlangıç fiyatı 665$ civarında olacak.

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