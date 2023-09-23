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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 FE resmen doğrulandı

    Samsung Galaxy S23 FE modeli ilk olarak pazara çıkacağı Hindistan’da tanıtımlara başladı. Samsung ve Amazon Hindistan departmanları telefonun ilk ipuçlarını verdi. 
    Samsung Galaxy S23 FE
    Samsung Galaxy S23 serisinin bütçe dostu olacak yeni üyesi Galaxy S23 FE için geri sayım başladı. Bugüne kadar gelen sızıntıların sonrasında artık Samsung resmi olarak akıllı telefonunu tanıtmaya başladı.

    Samsung Galaxy S23 FE neler sunuyor?

    Samsung Hindistan tarafından yapılan paylaşım epik bir akıllı telefon modeline işaret ediyor. Kamera diziliminden bu cihazın Samsung Galaxy S23 FE modeli olduğu aşikâr. Amazon Hindistan da Samsung Galaxy S23 FE için özel bir sayfa hazırladı. Hem daha önceki sızıntılar hem de Amazon sayfası Samsung Galaxy S23 FE çıkış tarihinin Ekim ayının başlarında olacağını gösteriyor.

    Samsung Galaxy S23 FE modelinin sızdırılan özellikleri arasında FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,4 inç boyutlarında Dinamik AMOLED ekran, Amerika Birleşik Devletleri'nde Snapdragon 8 Gen 1 diğer pazarlarda ise Exynos 2200 yonga seti, 25W hızlı şarj destekli 4.370mAh pil, OIS’e sahip 50 MP geniş açı + 8 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto sensör yer alıyor. Cihazın başlangıç fiyatı 665$ civarında olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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