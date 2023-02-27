Samsung Galaxy S23 Ultra'da Wi-Fi sorunu ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 Ultra satın alan bazı kullanıcılar, Wi-Fi 6 (802.11ax) bağlantı sorunu yaşadıklarını bildiriyor. Cihaz sahiplerine göre kablosuz ağa bağlanırken amiral gemisi akıllı telefonda "Bağlandı, internet erişimi yok" bildirimi görünüyor.

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Konuyla ilgili şikayetler Galaxy S23 Ultra satışlarının başlamasından bu yana var. Hatta bir kullanıcı Samsung ile temasa geçerek cihazını garanti kapsamında yenisiyle değiştirdiğini, ancak yeni akıllı telefonda da aynı sorunla karşılaştığını söylüyor.

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Güncelleme de çare olmadı

Söz konusu hata hem ev, hem de iş yeri gibi farklı ortamlardaki Wi-Fi 6 ağlarında gözlemleniyor. Yani telefonlardan kaynaklanan bir sıkıntı var. Şubat güncellemesinde kısmen çözülse de tamamen giderilemedi. Şirketin ilerleyen günlerde yayınlayacağı bir güncelleme ile hatayı düzeltmesi bekleniyor.

Sorunu geçici olarak çözmek için başvurabileceğiniz farklı yollar mevcut. Bazı kullanıcılarda Wi-Fi 6 ve WPA3 protokolünü devre dışı bırakmak işe yaradı. Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamanın da sorunu çözebildiği belirtiliyor.

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