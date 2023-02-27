Samsung Galaxy S23 Ultra'da Wi-Fi sorunu ortaya çıktı

Konuyla ilgili şikayetler Galaxy S23 Ultra satışlarının başlamasından bu yana var. Hatta bir kullanıcı Samsung ile temasa geçerek cihazını garanti kapsamında yenisiyle değiştirdiğini, ancak yeni akıllı telefonda da aynı sorunla karşılaştığını söylüyor.
Güncelleme de çare olmadı
Söz konusu hata hem ev, hem de iş yeri gibi farklı ortamlardaki Wi-Fi 6 ağlarında gözlemleniyor. Yani telefonlardan kaynaklanan bir sıkıntı var. Şubat güncellemesinde kısmen çözülse de tamamen giderilemedi. Şirketin ilerleyen günlerde yayınlayacağı bir güncelleme ile hatayı düzeltmesi bekleniyor.
Sorunu geçici olarak çözmek için başvurabileceğiniz farklı yollar mevcut. Bazı kullanıcılarda Wi-Fi 6 ve WPA3 protokolünü devre dışı bırakmak işe yaradı. Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamanın da sorunu çözebildiği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.