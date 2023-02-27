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    Samsung Galaxy S23 Ultra'da Wi-Fi sorunu ortaya çıktı

    Samsung'un yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonu yeni bir sorunla gündemde. Galaxy S23 Ultra satın alan bazı kullanıcılar Wi-Fi 6 bağlantı sorunu yaşadıklarını söylüyorlar.
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    Samsung Galaxy S23 Ultra'da Wi-Fi sorunu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 Ultra satın alan bazı kullanıcılar, Wi-Fi 6 (802.11ax) bağlantı sorunu yaşadıklarını bildiriyor. Cihaz sahiplerine göre kablosuz ağa bağlanırken amiral gemisi akıllı telefonda "Bağlandı, internet erişimi yok" bildirimi görünüyor.

    Konuyla ilgili şikayetler Galaxy S23 Ultra satışlarının başlamasından bu yana var. Hatta bir kullanıcı Samsung ile temasa geçerek cihazını garanti kapsamında yenisiyle değiştirdiğini, ancak yeni akıllı telefonda da aynı sorunla karşılaştığını söylüyor.

    Samsung Galaxy S23 Ultra'da Wi-Fi sorunu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Güncelleme de çare olmadı

    Söz konusu hata hem ev, hem de iş yeri gibi farklı ortamlardaki Wi-Fi 6 ağlarında gözlemleniyor. Yani telefonlardan kaynaklanan bir sıkıntı var. Şubat güncellemesinde kısmen çözülse de tamamen giderilemedi. Şirketin ilerleyen günlerde yayınlayacağı bir güncelleme ile hatayı düzeltmesi bekleniyor.

    Sorunu geçici olarak çözmek için başvurabileceğiniz farklı yollar mevcut. Bazı kullanıcılarda Wi-Fi 6 ve WPA3 protokolünü devre dışı bırakmak işe yaradı. Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamanın da sorunu çözebildiği belirtiliyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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