Samsung, Galaxy S24 satışlarından memnun

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 serisinin S23’ten daha fazla sattığı zaten biliniyordu; bugünkü basın açıklamasıyla da resmî olarak doğrulandı. Samsung, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarında Galaxy S24 serisinin satış rakamlarını net bir şekilde paylaşmasa da hem sevkiyatlarda hem de gelirde yıllık bazda çift haneli büyüme elde edildiğini söyledi.

Samsung’u net geliri beklentileri aşarak yüzde 1.458 arttı! 7 sa. önce eklendi

Samsung, bu yılın birinci ve ikinci çeyreğinde gerçekleşen en yeni amiral gemisi Galaxy S serisi satışlarının Galaxy S23’ten daha yüksek olduğunu belirtti. Bu, Galaxy S24 serisinin yalnızca lansman zamanı değil, aylar sonra bile çok satmaya devam ettiği anlamına geliyor. Galaxy S24’ün bu denli popüler olmasının nedenlerinden biri; Galaxy AI. Tabii ki donanım ve uzun vadeli yazılım desteğinin (Samsung’un yedi yıl Android ve güvenlik güncellemesi vaadinde bulunduğu ilk telefonları) de önemi büyük.

Samsung açıklamasa da Financial Securities’in raporuna göre, Galaxy S23, bir yıl içinde 31.1 milyon sattı. Galaxy S24 serisinin bu gidişle 2025 yılı başlarında 35 milyon satışa ulaşacağı tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.