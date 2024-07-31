Samsung, Galaxy S24 satışlarından memnun

Samsung, bu yılın birinci ve ikinci çeyreğinde gerçekleşen en yeni amiral gemisi Galaxy S serisi satışlarının Galaxy S23’ten daha yüksek olduğunu belirtti. Bu, Galaxy S24 serisinin yalnızca lansman zamanı değil, aylar sonra bile çok satmaya devam ettiği anlamına geliyor. Galaxy S24’ün bu denli popüler olmasının nedenlerinden biri; Galaxy AI. Tabii ki donanım ve uzun vadeli yazılım desteğinin (Samsung’un yedi yıl Android ve güvenlik güncellemesi vaadinde bulunduğu ilk telefonları) de önemi büyük.
Samsung açıklamasa da Financial Securities’in raporuna göre, Galaxy S23, bir yıl içinde 31.1 milyon sattı. Galaxy S24 serisinin bu gidişle 2025 yılı başlarında 35 milyon satışa ulaşacağı tahmin ediliyor.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-s24-sales-higher-galaxy-s23-q1-q2-2024/ https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-results-for-second-quarter-of-2024 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.