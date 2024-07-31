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    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S24 satışlarından memnun

    Samsung, 2024 yılının ikinci çeyreğine ait mali sonuçları açıkladı. Güney Koreli firma, basın açıklamasıyla Galaxy S24 satışlarının Galaxy S23 satışlarını geride bırakmaya devam ettiğini doğruladı.
    samsung galaxy s24 satışları s23 serisinden yüksek Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 serisinin S23’ten daha fazla sattığı zaten biliniyordu; bugünkü basın açıklamasıyla da resmî olarak doğrulandı. Samsung, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarında Galaxy S24 serisinin satış rakamlarını net bir şekilde paylaşmasa da hem sevkiyatlarda hem de gelirde yıllık bazda çift haneli büyüme elde edildiğini söyledi.

    Samsung, bu yılın birinci ve ikinci çeyreğinde gerçekleşen en yeni amiral gemisi Galaxy S serisi satışlarının Galaxy S23’ten daha yüksek olduğunu belirtti. Bu, Galaxy S24 serisinin yalnızca lansman zamanı değil, aylar sonra bile çok satmaya devam ettiği anlamına geliyor. Galaxy S24’ün bu denli popüler olmasının nedenlerinden biri; Galaxy AI. Tabii ki donanım ve uzun vadeli yazılım desteğinin (Samsung’un yedi yıl Android ve güvenlik güncellemesi vaadinde bulunduğu ilk telefonları) de önemi büyük.

    Samsung açıklamasa da Financial Securities’in raporuna göre, Galaxy S23, bir yıl içinde 31.1 milyon sattı. Galaxy S24 serisinin bu gidişle 2025 yılı başlarında 35 milyon satışa ulaşacağı tahmin ediliyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-s24-sales-higher-galaxy-s23-q1-q2-2024/ https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-results-for-second-quarter-of-2024
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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