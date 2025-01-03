Galaxy S24 serisi Samsung'un yüzünü güldürüyor: Satış rakamları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung yeni yıla karışık haberlerle giriyor. Şirket, yarı iletken bölümünde yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla 2024'ü çalkantılı geçirse de, olumlu tarafta Galaxy S24 serisine olan talep artışı şirketin yüzünü güldürüyor. Gelen bilgilere göre, geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında Galaxy S24 serisinin satışları Galaxy S23 serisini %18 oranında geride bırakmayı başardı.

Buna karşılık katlanabilir modellerin toplam satışları %6 oranında düştü. Galaxy Z Fold 6, selefinden %9.4 daha fazla satarken, Galaxy Z Flip 6'nin satışları %14.8 düştü.

Samsung Galaxy S24 serisi beklenen özelliğe kavuşuyor! 5 sa. önce eklendi

Galaxy S24 ve Galaxy Z serinin satış rakamları

Model Satış adedi (milyon) Değişim Samsung Galaxy S23 10,46 Samsung Galaxy S24 12,1 %15.6 Samsung Galaxy S23+ 5,39 Samsung Galaxy S24+ 6,77 %25.6 Samsung Galaxy S23 Ultra 13,56 Samsung Galaxy S24 Ultra 15,8 %16.5 Samsung Galaxy Z Flip 5 3,3 Samsung Galaxy Z Flip 6 2,81 %-14.8 Samsung Galaxy Z Fold 5 1,91 Samsung Galaxy Z Fold 6 2,09 %9.4

Galaxy S24 serisine baktığımızda, Plus modelinin geçtiğimiz seneye göre en çok artış (%25.6) yaşayan model olduğunu görüyoruz. Buna karşılık serinin en az satan modeli olmaya devam ediyor. En yüksek satış başarısı tahmin edilebileceği gibi Galaxy S24 Ultra'ya ait. Toplamda Galaxy S24 serisi 11 aylık periyotta 34,66 milyon satış rakamına ulaşarak, geçtiğimiz seneki 29,44 milyon rakamını %18 geçmeyi başardı.

Samsung'un yakın zamanda tanıtacağı Galaxy S25 serisiyle aynı başarıyı sürdürüp sürdüremeyeceği merak konusu.

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Samsung Galaxy S24 serisinin satış rakamları belli oldu