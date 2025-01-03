Galaxy S24 serisi Samsung'un yüzünü güldürüyor: Satış rakamları ortaya çıktı

Buna karşılık katlanabilir modellerin toplam satışları %6 oranında düştü. Galaxy Z Fold 6, selefinden %9.4 daha fazla satarken, Galaxy Z Flip 6'nin satışları %14.8 düştü.
Galaxy S24 ve Galaxy Z serinin satış rakamları
|Model
|Satış adedi (milyon)
|Değişim
|Samsung Galaxy S23
|10,46
|Samsung Galaxy S24
|12,1
|%15.6
|Samsung Galaxy S23+
|5,39
|Samsung Galaxy S24+
|6,77
|%25.6
|Samsung Galaxy S23 Ultra
|13,56
|Samsung Galaxy S24 Ultra
|15,8
|%16.5
|Samsung Galaxy Z Flip 5
|3,3
|Samsung Galaxy Z Flip 6
|2,81
|%-14.8
|Samsung Galaxy Z Fold 5
|1,91
|Samsung Galaxy Z Fold 6
|2,09
|%9.4
Galaxy S24 serisine baktığımızda, Plus modelinin geçtiğimiz seneye göre en çok artış (%25.6) yaşayan model olduğunu görüyoruz. Buna karşılık serinin en az satan modeli olmaya devam ediyor. En yüksek satış başarısı tahmin edilebileceği gibi Galaxy S24 Ultra'ya ait. Toplamda Galaxy S24 serisi 11 aylık periyotta 34,66 milyon satış rakamına ulaşarak, geçtiğimiz seneki 29,44 milyon rakamını %18 geçmeyi başardı.
Samsung'un yakın zamanda tanıtacağı Galaxy S25 serisiyle aynı başarıyı sürdürüp sürdüremeyeceği merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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