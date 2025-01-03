Samsung Galaxy S24 serisi beklenen özelliğe kavuşuyor

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Tam Boyutta Gör Geçen haftalarda Galaxy S24 serisiyle başlayan One UI 7 beta testleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçte ise kullanıcıların en çok merak ettiği konu sunulacak yenilikler oldu. Şimdi genel beta test aşamasında, Galaxy S24 serisi için planlanan heyecan verici bir gelişme paylaşıldı.

Samsung, parmak izi performansını artırıyor

Kaçıranlar için Galaxy S24, 24+ ve S24 Ultra, mevcut optik sensörlere kıyasla çok daha hızlı olan ultrasonik parmak izi tarayıcısına sahip. Ancak One UI yazılımındaki bazı sorunlar, kilit açma deneyimini gereksiz yere yavaş hissettiriyordu. Şimdi bu sorun, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi ile değişecek gibi görünüyor.

Beta sürümde yapılan yeni keşiflere göre Samsung,Galaxy S24 ailesinin parmak izi performansını önemli ölçüde artırmayı başarmış. Ice Universe tarafından gösterildiği kadarıyla, biyometrik doğrulama işleminin öncekinden daha net ve daha hızlı olduğunu görüyoruz. Ayrıca yeni özelliğin, önümüzdeki birkaç gün içinde yayınlanabilecek bir sonraki One UI 7 beta sürümüne dahil olacağı iddia ediliyor.

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Peki One UI 7.0 hangi yeniliklerle geliyor?

Samsung‘un One UI 7.0 ile birlikte hem arayüzde hem de yapay zeka tarafında çok sayıda gelişme sunması bekleniyor. Bununla birlikte daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, bildirimler için ayrı bir ekrana sahip yenilenmiş, iki sayfalı bir Hızlı Panel düzeni, tek elle daha iyi kullanılabilirliğe sahip yeniden tasarlanmış bir kamera uygulaması ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler getirecek.

Ek olarak yeni bir şarj animasyonu, yeni bir ekran kilidi açma animasyonu, ana ekran ve kilit ekranı için yeni widget'lar ve ana ekranda büyük klasörler için destek bulunacak. Son olarak yeni arayüzde güncellenen pil simgesi, geliştirilmiş arka plan bulanıklığı, uygulama simgesi boyut ayarlamaları ve devam eden görevler için hap şeklinde bir kullanıcı arayüzü sunulması bekleniyor.

Samsung, Android 15 güncelleme takvimini henüz paylaşmadı ancak telefonlarına artık dört büyük Android güncellemesi sunacağını biliyoruz. Bu da, üç yaşına giren modellerin bile güncelleme alacağı anlamına geliyor. Buna göre güncellenen sürüm, Galaxy S, Galaxy A/F,M ve Galaxy Z ve Galaxy Tab serilerinden 50'den fazla cihaza ulaşacak.

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