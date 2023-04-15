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    ChatGPT'yi telefonunuzdaki uygulamalarla birlikte kullanmanız mümkün

    Son zamanların en popüler yapay zekası ChatGPT'yi telefonlarınızda farklı işlevler için kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte ChatGPT'yi telefonuzda aktif bir şekilde kullanmanızın yolları:
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    ChatGPT'yi telefonunuzdaki birçok uygulamada kullanabilirsiniz Tam Boyutta Gör
    Popüler yapay zeka destekli sohbet botu Chat GPT hayatımıza girdiğinden beri sayısız alanda işlerimizi kolaylaştırdı. Ancak çoğu kullanıcı, ChatGPT'nin telefonlarında da hayatlarını kolaylaştırabileceğini bilmiyor. Birçok uygulamayı destekleyen ChatGPT'yi daha aktif kullanabilmenizi sağlayacak adımları sizler için derledik.

    Siri yerine ChatGPT kullanın

    Eğer iPhone kullanıcısı iseniz Hey Siri yerine Hey GPT demeniz mümkün. Bunun için önce Hey GPT uzantısını yüklemelisiniz. Daha sonra uzantıya OpenAI API anahtarınızı girin. Sonrasında tek yapmanız gereken uzantıyı ana sayfanıza eklemek ve ne istediğinizi söylemek.

    TextGPT ile telefonunuzdan ChatGPT ile mesajlaşın

    ChatGPT'yi telefonunuzdaki birçok uygulamada kullanabilirsiniz
    TextGPT ile kısa mesaj yoluyla ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. Bunun için TextGPT sayfasına giriş yapmalısınız. Sonrasında ise mesaj atarak sorularınıza yanıtlar alabilir ve metinden fotoğraflar oluşturabilirsiniz.

    Shmooz AI ile WhatsApp'ta ChatGPT kullanın

    ChatGPT'yi telefonunuzdaki birçok uygulamada kullanabilirsiniz Tam Boyutta Gör
    Shmooz AI kullanarak ChatGPT ile doğrudan WhatsApp üzerinde sohbet edebilirsiniz. Bunun için Shmooz Al sitesinden WhatsApp uygulamanıza giriş yapmalısınız.

    BuddyGPT ile WhatsApp ve Telegram'da ChatGPT kullanın

    ChatGPT'yi telefonunuzdaki birçok uygulamada kullanabilirsiniz
    Ücretli ve ücretsiz seçenekleri olan BuddyGPT'yi kullanarak WhatsApp ve Telegram'da ChatGPT kullanmanız mümkün. Ancak ücretsiz seçenkte aylık mesaj kotasında sınırlamaların bulunmakta olduğunu hatırlatmakta fayda var.

    LoopMessage ile ChatGPT ile doğrudan iMessage üzerinden konuşun

    İşletme sahipleri için basit mesajlaşma araçları sunan LoopMessage ile ChatGPT'yi iPhone'unuzda kullanmanız mümkün. Uygulama ile birlikte tüm mesajlar iki yönlü şifrelenir ve SMS olarak ücretlendirilmemekte.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

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