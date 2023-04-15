ChatGPT'yi telefonunuzdaki uygulamalarla birlikte kullanmanız mümkün

Tam Boyutta Gör Popüler yapay zeka destekli sohbet botu Chat GPT hayatımıza girdiğinden beri sayısız alanda işlerimizi kolaylaştırdı. Ancak çoğu kullanıcı, ChatGPT'nin telefonlarında da hayatlarını kolaylaştırabileceğini bilmiyor. Birçok uygulamayı destekleyen ChatGPT'yi daha aktif kullanabilmenizi sağlayacak adımları sizler için derledik.

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Siri yerine ChatGPT kullanın

Eğer iPhone kullanıcısı iseniz Hey Siri yerine Hey GPT demeniz mümkün. Bunun için önce Hey GPT uzantısını yüklemelisiniz. Daha sonra uzantıya OpenAI API anahtarınızı girin. Sonrasında tek yapmanız gereken uzantıyı ana sayfanıza eklemek ve ne istediğinizi söylemek.

TextGPT ile telefonunuzdan ChatGPT ile mesajlaşın

TextGPT ile kısa mesaj yoluyla ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. Bunun için TextGPT sayfasına giriş yapmalısınız. Sonrasında ise mesaj atarak sorularınıza yanıtlar alabilir ve metinden fotoğraflar oluşturabilirsiniz.

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BuddyGPT ile WhatsApp ve Telegram'da ChatGPT kullanın

Ücretli ve ücretsiz seçenekleri olan BuddyGPT'yi kullanarak WhatsApp ve Telegram'da ChatGPT kullanmanız mümkün. Ancak ücretsiz seçenkte aylık mesaj kotasında sınırlamaların bulunmakta olduğunu hatırlatmakta fayda var.

LoopMessage ile ChatGPT ile doğrudan iMessage üzerinden konuşun

İşletme sahipleri için basit mesajlaşma araçları sunan LoopMessage ile ChatGPT'yi iPhone'unuzda kullanmanız mümkün. Uygulama ile birlikte tüm mesajlar iki yönlü şifrelenir ve SMS olarak ücretlendirilmemekte.

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