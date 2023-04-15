ChatGPT'yi telefonunuzdaki uygulamalarla birlikte kullanmanız mümkün

- Siri yerine ChatGPT kullanın
- TextGPT ile telefonunuzdan ChatGPT ile mesajlaşın
- Shmooz AI ile WhatsApp'ta ChatGPT kullanın
- BuddyGPT ile WhatsApp ve Telegram'da ChatGPT kullanın
- LoopMessage ile ChatGPT ile doğrudan iMessage üzerinden konuşun
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Siri yerine ChatGPT kullanın
Eğer iPhone kullanıcısı iseniz Hey Siri yerine Hey GPT demeniz mümkün. Bunun için önce Hey GPT uzantısını yüklemelisiniz. Daha sonra uzantıya OpenAI API anahtarınızı girin. Sonrasında tek yapmanız gereken uzantıyı ana sayfanıza eklemek ve ne istediğinizi söylemek.
TextGPT ile telefonunuzdan ChatGPT ile mesajlaşın
Shmooz AI ile WhatsApp'ta ChatGPT kullanın
BuddyGPT ile WhatsApp ve Telegram'da ChatGPT kullanın
LoopMessage ile ChatGPT ile doğrudan iMessage üzerinden konuşun
İşletme sahipleri için basit mesajlaşma araçları sunan LoopMessage ile ChatGPT'yi iPhone'unuzda kullanmanız mümkün. Uygulama ile birlikte tüm mesajlar iki yönlü şifrelenir ve SMS olarak ücretlendirilmemekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.