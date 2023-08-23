Samsung Galaxy S24 Ultra üzecek: Kalın çerçevelerle geliyor

Öncelikle bu bilgilerin son derece güvenilir bir kaynak olan Ice Universe isimli X (Twitter) kullanıcısından geldiğini belirtelim. Ünlü duyumcu Galaxy S24 Ultra'nın çerçeve kalınlığının 3.42 mm'ye ulaşarak rekor kıracağını söylüyor. Yani Galaxy A54 ile aynı olacak.
Çerçeve ölçüleri de açıklandı
Ice Universe çerçeve ölçülerini de açıkladı. Buna göre sol ve sağ 3.42 mm, üst ve alt ise 3.0 mm olacak. Galaxy S24 Ultra'nın %88 gibi oldukça düşük bir ekran-gövde oranı sunacağı bildiriliyor. Giriş kısmından da belirttiğimiz gibi bu, Galaxy S10'dan bu yana Samsung amiral gemilerinde görülen en düşük oran.
Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 15 Pro Max/Ultra'nın son derece ince çerçevelere sahip olacağı söyleniyor. Gelen bilgiler 1.55 mm incelikle rekor kıracağı yönünde. Bu açıdan bakıldığında Galaxy S24 Ultra hayal kırıklığı yaratabilir.
Ice Universe'in gönderisine verilen yanıtların çoğunda kullanıcılar bu verilerin hatalı olduğunu "umduklarını" söylüyorlar. Samsung'un ekran çerçevelerini daha da kalınlaştırması insanlara pek mantıklı gelmiyor. Ancak sızıntı kaynağı son derece güvenilir olduğu için bu iddiaların gerçeğe dönüşme ihtimali de oldukça yüksek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.