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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 Ultra’nın kamera ayrıntıları netleşti: 200 MP, 8K ve dahası

    Samsung’un Galaxy S24 serisini tanıtmasına çok fazla bir süre kalmadı. Kısa bir süre önce ise çeşitli kaynaklar serinin tepe modeli Galaxy S24 Ultra’nın kamera özelliklerini paylaştı.
    Galaxy S24 Ultra’nın kamera ayrıntıları netleşti: 200 MP, 8K ve d Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Galaxy S24 Ultra modelinde dört kameralı bir kuruluma bağlı kalacağı neredeyse doğrulandı.  Yeni gelen bilgiler önceki sızıntıları büyük oranda doğrularken 8K video performansındaki gelişmelere de değiniyor. 
    Bununla birlikte Galaxy S24 serisi için Samsung'un Meta ile işbirliğine gittiği de belirtiliyor. Bu sayede fotoğraf ve video kalitesinde artış olacağı söyleniyor.

    Galaxy S24 Ultra’nın kamera özellikleri netleşti

    2024’ün başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S24 serisi için Samsung, temel model için yılın sonuna kadar 13,5 milyon adet normal model (yüzde 38), Plus model için 5,8 milyon adet (yüzde 16) ve Ultra model için ise 15,9 milyon adet (yüzde 45) olmak üzere toplamda 35,2 milyon adet satmayı planlıyor.

    Kamera tarafındaysa Galaxy S24 Ultra’nın arka kamera modülünün 200 megapiksel geniş açı, 12 megapiksel ultra geniş açı, 10 megapiksel telefoto (bu sensör 3x veya 10x olabilir) ve 50 megapiksel 5x telefotodan oluşacağı söyleniyor. 50 MP’lik telefoto kamera ile ayrıca 5X yakınlaştırma ile 8K videoların çekileceği bildiriliyor. Bunun nedeni muhtemelen daha yüksek çözünürlük ve daha büyük pikseller sunan ve gelişmiş ışık toplama sağlayan yükseltilmiş 50MP telefoto kamera. Galaxy S23 Ultra da 8K video çekebiliyor ancak bu moddaki tüm yakınlaştırmalar dijital olarak gerçekleştiriliyor.

    Raporda ayrıca Galaxy S24 Ultra'nın 5x zoom ile portre modu sunduğu iddia ediliyor. Telefonun ayrıca gün ışığı ve düşük ışık koşullarında gelişmiş stabilizasyon özelliğine sahip olduğu bildiriliyor. AI Object Aware Engine'in ön ve arka kameralarda çalıştığı bildiriliyor. Bu arada ön tarafta Galaxy S24 Ultra'nın Galaxy S23 serisinde görülen aynı 12MP selfie kameraya sahip olması bekleniyor.

    Facebook ve Instagram’da HDR görüntü

    Kaynaklar ayrıca Samsung'un Facebook ve Instagram üzerinden görüntü gönderirken gelişmiş görüntü ve video kalitesi sunmak için Meta ile ortaklık kurduğunu iddia ediyor. Ortaklık sayesinde kullanıcılar Meta'nın sosyal medya uygulamalarına HDR görüntüler ve videolar gönderebilecek ve anıları doğrudan sosyal medya uygulamalarının içinde yakalarken görüntü kalitesini artırabilecek. Daha önce yayınlanan bir raporda Galaxy S24'ün Instagram ve Snapchat'e doğrudan kilit ekranı kısayolundan görüntü gönderebileceği iddia edilmişti.

    Kaynakça https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24677 https://www.sammobile.com/news/galaxy-s24-ultra-camera-8k-videos-5x-zoom/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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