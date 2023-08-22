Xiaomi'den yeni MiOS hamlesi: Android'e veda mı?

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Xiaomi'nin Çin'de mios.cn alan adını tescil ettiği ortaya çıktı. Daha önce şirketin MiOS isimli bir işletim sistemi üzerinde çalıştığına dair söylentiler çıkmıştı. Yeni ipucu Çinli teknoloji devinin gerçekten bu yönde bir hazırlık içerisinde olduğunu gösteriyor.

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MiOS hakkında henüz çok fazla bilgi yok. Çinli üreticinin HarmonyOS'u kullanıma sunan Huawei gibi Android'e alternatif bir işletim sistemi geliştirebileceği düşünülüyor. Zira Çin'in ABD ile yaşadığı ticaret savaşı ülkenin yazılım alanında da alternatif arayışına girmesine neden oldu.

Şirket yeni yazılım girişimiyle neyi planlıyor?

Öte yandan MiOS isminin Xiaomi akıllı telefon ve tabletlerde MIUI'nin yerini alabileceğine inananlar da var. Başka bir deyişle şirketin daha pahalı cep telefonlarını Redmi veya Poco modellerinden ayırmak için böyle birşey düşünmüş olabileceği ifade ediliyor.

Her halükarda, Xiaomi'nin yazılım girişiminin tam olarak ne anlam ifade ettiğini kestirmek için henüz çok erken. Ancak ilerleyen zamanlarda MiOS hakkında yeni bilgiler ortaya çıkacaktır. Böylelikle Xiaomi'nin bu yeni işletim sistemi ya da yazılım ekosistemi hakkında daha net bir görüntü elde etmiş olacağız.

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