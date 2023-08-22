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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den yeni MiOS hamlesi: Android'e veda mı?

    Xiaomi'nin Çin'de MiOS ile ilgili bir alan adı tescili yaptırdığı ortaya çıktı. Şirketin tıpkı Huawei gibi Android'e alternatif bir işletim sistemi geliştirebileceği söyleniyor.

    Xiaomi'den yeni MiOS hamlesi: Android'e veda mı? Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin Çin'de mios.cn alan adını tescil ettiği ortaya çıktı. Daha önce şirketin MiOS isimli bir işletim sistemi üzerinde çalıştığına dair söylentiler çıkmıştı. Yeni ipucu Çinli teknoloji devinin gerçekten bu yönde bir hazırlık içerisinde olduğunu gösteriyor.

    MiOS hakkında henüz çok fazla bilgi yok. Çinli üreticinin HarmonyOS'u kullanıma sunan Huawei gibi Android'e alternatif bir işletim sistemi geliştirebileceği düşünülüyor. Zira Çin'in ABD ile yaşadığı ticaret savaşı ülkenin yazılım alanında da alternatif arayışına girmesine neden oldu.

    Şirket yeni yazılım girişimiyle neyi planlıyor?

    Öte yandan MiOS isminin Xiaomi akıllı telefon ve tabletlerde MIUI'nin yerini alabileceğine inananlar da var. Başka bir deyişle şirketin daha pahalı cep telefonlarını Redmi veya Poco modellerinden ayırmak için böyle birşey düşünmüş olabileceği ifade ediliyor.

    Her halükarda, Xiaomi'nin yazılım girişiminin tam olarak ne anlam ifade ettiğini kestirmek için henüz çok erken. Ancak ilerleyen zamanlarda MiOS hakkında yeni bilgiler ortaya çıkacaktır. Böylelikle Xiaomi'nin bu yeni işletim sistemi ya da yazılım ekosistemi hakkında daha net bir görüntü elde etmiş olacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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