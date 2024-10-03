Samsung Galaxy S25 Dimensity 9400 ile gelebilir: Exynos 2500 olmayacak

Tam Boyutta Gör Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy S25 serisi için bilgiler gelmeye devam ediyor. Serinin tepe modeli Galaxy S25 Ultra'da Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinin kullanılacağı neredeyse kesinleşti. Ancak diğer iki modelde kullanılacak çipset için belirsizlik sürüyor.

Exynos 2500 iptal, yerine Dimensity 9400 gelebilir

Samsung'un Exynos 2500 işlemcisinin, 3nm sürecindeki verimlilik problemleri nedeniyle Galaxy S25 ve S25 Plus modellerinde yer almayacağı iddia ediliyor. Önceki adı Revegnus olan ve artık Jukanlosreve isimli hesapla X platformunda yer alan duyumcunun iddiasına göre, Exynos 2500 Galaxy S25 serisinde kullanılmayacak, bunun yerine önümüzdeki sene daha erken (Nisan'da) tanıtılması beklenen Galaxy S25 FE'de yer alacak. Ek olarak, aynı çipset gelecek yılki Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7'de de yer alabilir.

Kullanıcının iddiasına göre, Galaxy S25'in temel modeli Dimensity 9400 ile gelecek. Snapdragon 8 Gen 4, Dimensity 9400'den %20 kadar daha pahalı olduğu için Samsung'un böyle bir tercihte bulunduğu belirtiliyor. Galaxy S25 Plus modelinin ise Dimensity 9400 ile gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor. Tabi telefonların tanıtımına daha uzunca bir süre olduğu için bu bilgilere şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

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Samsung Galaxy S25 Dimensity 9400 ile gelebilir