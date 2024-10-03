Samsung Galaxy S25 Dimensity 9400 ile gelebilir: Exynos 2500 olmayacak

Exynos 2500 iptal, yerine Dimensity 9400 gelebilir
Samsung'un Exynos 2500 işlemcisinin, 3nm sürecindeki verimlilik problemleri nedeniyle Galaxy S25 ve S25 Plus modellerinde yer almayacağı iddia ediliyor. Önceki adı Revegnus olan ve artık Jukanlosreve isimli hesapla X platformunda yer alan duyumcunun iddiasına göre, Exynos 2500 Galaxy S25 serisinde kullanılmayacak, bunun yerine önümüzdeki sene daha erken (Nisan'da) tanıtılması beklenen Galaxy S25 FE'de yer alacak. Ek olarak, aynı çipset gelecek yılki Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7'de de yer alabilir.
Kullanıcının iddiasına göre, Galaxy S25'in temel modeli Dimensity 9400 ile gelecek. Snapdragon 8 Gen 4, Dimensity 9400'den %20 kadar daha pahalı olduğu için Samsung'un böyle bir tercihte bulunduğu belirtiliyor. Galaxy S25 Plus modelinin ise Dimensity 9400 ile gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor. Tabi telefonların tanıtımına daha uzunca bir süre olduğu için bu bilgilere şüpheyle yaklaşmakta fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.