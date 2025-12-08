Galaxy S25 serisi için One UI 8.5 beta yayınlandı: İşte gelen yenilikler

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, haftalardır internete sızan dahili test sürümlerinin ardından, One UI 8.5’in ilk beta güncellemesini resmi olarak yayınladı. Beta programı şimdilik Almanya’da Galaxy S25 serisi için erişilebilir durumda.

One UI 8.5 beta yayınlandı

Önceki One UI beta programlarında olduğu gibi, One UI 8.5’i denemek için Samsung Members uygulaması üzerinden kayıt olabilirsiniz. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle yolunu izleyerek beta sürümünü kurmanız yeterli.

Bu arada, Galaxy S25 FE ve Galaxy S25 Edge modellerinin One UI 8.5 betasına dahil olmadığını belirtelim. Beta programına yalnızca Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra sahipleri katılabiliyor. FE ve Edge kullanıcıları için bu durum üzücü olsa da Samsung’un önceki uygulamalarıyla uyumlu; şirket genellikle beta programlarını ana Galaxy S modelleriyle sınırlandırıyor.

Beta sürümünün bugün Almanya’nın yanı sıra ABD, Birleşik Krallık ve Kore’de de yayınlanması bekleniyor. İkinci aşamada ise programa Hindistan ve Polonya’nın eklenmesi planlanıyor.

One UI 8.5 neler getiriyor?

One UI 8.5, Fotoğraf Asistanı ile sürekli yapay zeka destekli görüntü oluşturma, daha akıllı Bixby asistanı ve gelişmiş pil tasarrufu seçenekleri gibi önemli güncellemeler sunacak. Güncelleme, Depolama Paylaşımı ve geliştirilmiş Akıllı Görünüm erişimi gibi yeni bağlantı araçlarının yanı sıra, yükseltilmiş erişilebilirlik özellikleri, kısmi ekran kayıt kontrolleri ve Hızlı Paylaşım iyileştirmeleri getirecek.

Fotoğraf Asistanı ile sürekli yapay zeka destekli görüntü oluşturma

Bixby ile daha akıllı cihaz kontrolü, doğal konuşarak hızlı/detaylı cevaplar alma, konuşma geçmişini görme

Depolama Paylaşımı ile cihazlar arası dosyalara hızlı erişim

Smart View cihazlarına hızlı bağlanma

Auracast ile daha kolay dinleme ve ses aktarımı

Hızlı Paylaşımı yalnızca kendi cihazlarınızdan dosya alacak şekilde ayarlama

Fotoğraf paylaşım önerileri

Otomatik kilit ekranı düzeni

Daha fazla özelleştirilebilir saat yazı tipi

Hava Durumu araç takımında yağış göstergesi, polen durumu

Saat dilimi dönüştürücü

Samsung Sağlık uygulamasında haftalık rapor

Galaxy Watch’tan meditasyona başlama, antioksidan ölçümü

Hırsızlık koruması (Başarısız kimlik doğrulama kilidi)

Otomatik engellemeyi geçici olarak kapatma

Yeni Pil ayarları ekranı, geliştirilmiş Güç Tasarrufu

Bluetooth işitme cihazlarının ayarlarına Erişilebilirlik kısayolundan erişme

Hızlı Panel için daha fazla özelleştirme seçeneği

Hatırlatıcılar için erken uyarı

Ekranın belli bir bölümünü kaydedilme

DeX’te pencere boyutlarını koruma

