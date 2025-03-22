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Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Edge, performans testlerinde yüz güldüren sonuçlarla sahneye çıktı. Geekbench platformunda ortaya çıkan Güney Kore varyantı, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle hem tek çekirdek hem çoklu çekirdek testlerinde ciddi bir sıçrama kaydetti. Cihaz, 2.969 puanlık tek çekirdek ve 9.486 puanlık çoklu çekirdek skorlarıyla dikkat çekti. Bu skorlar, daha önce görülen Avrupa versiyonuna kıyasla belirgin bir gelişmeye işaret ediyor.

Galaxy S25 Edge, "Galaxy için özel üretim" Snapdragon 8 Elite işlemciden gücünü alıyor ve 12 GB RAM ile geliyor. Kutudan Android 15 işletim sistemiyle çıkacak cihaz, hem performans hem de yazılım tarafında güncel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

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Tasarım cephesinde de dikkat çekici detaylar var. Sadece 5.82 mm kalınlığında olan telefon, 6.55 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla donatılmış. Kamera tarafında ise Galaxy S25 Ultra’da da yer alması beklenen 200 MP’lik ana sensör yer alıyor. Bu da fotoğraf performansına ayrı bir iddia katıyor. 3.900 mAh kapasiteli batarya ve 25W hızlı şarj desteğiyle gelen cihaz, günlük kullanımda da kullanıcıyı yarı yolda bırakmayacak gibi görünüyor.

Nisan ayında piyasaya çıkması beklenen Galaxy S25 Edge, 12 GB RAM’e ek olarak 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunacak. Renk seçenekleri ise buz mavisi, gümüş ve jet siyahı gibi titanyum gövdeyle bütünleşen tonlardan oluşuyor. Ayrıca seramik arka kapak ve titanyum çerçeve iddiaları da cihazın premium havasını güçlendiriyor.

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Samsung Galaxy S25 Edge, bir kez daha performans testinde görüldü