Samsung Galaxy S25 Slim'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülere baktığımızda, Galaxy S25 Slim'in serinin diğer modelleriyle benzer tasarım anlayışına sahip olduğunu görüyoruz. İnce çerçeveler ve Slim isminin hakkını veren ince bir gövde dikkati çekiyor.
Samsung Galaxy S25 Slim neler sunacak?
Serinin diğer üyeleri gibi Snapdragon 8 Elite yonga setiyle gelecek olan telefonun, 200 MP ana kamera, 3,5x optik yakınlaştırmaya sahip 50 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.
Batarya tarafında ise kesin bilgi bulunmuyor. Ancak 4.700 mAh ile 5.000 mAh arasında bir kapasite sunması bekleniyor. Bu kadar ince bir kasada bu büyüklükte bir bataryayı sığdırmak için Samsung'un silikon karbon pil teknolojisini kullanmış olması mümkün. Ancak şimdiye kadar böyle bir haber ortaya çıkmadı.
Yeni gelen bir habere göre Galaxy S25 Slim, 22 Ocak'ta Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıtılmayacak. Telefonun Mayıs ayında piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil