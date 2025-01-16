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    Samsung Galaxy S25 Slim'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

    Samsung'un Galaxy S25 serisine ekleyeceği yeni Slim modeline ait render görüntüleri ortaya çıktı. Oldukça ince bir kasaya sahip olacak olan Galaxy S25 Slim'e göz atalım.
    Samsung Galaxy S25 Slim'in ilk görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Galaxy S25 serisine ekleyeceği yeni ince Slim modeli hakkında detaylar aylardır konuşuluyor. Sonunda telefona ait render görüntüleri ilk defa ortaya çıktı.

    Görüntülere baktığımızda, Galaxy S25 Slim'in serinin diğer modelleriyle benzer tasarım anlayışına sahip olduğunu görüyoruz. İnce çerçeveler ve Slim isminin hakkını veren ince bir gövde dikkati çekiyor.

    Samsung Galaxy S25 Slim'in ilk görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S25 Slim'in ilk görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sızıntıya göre Galaxy S25 Slim, 159 x 76 x 6,4 mm ölçülerine sahip olacak. 6,4 mm kalınlık oldukça etkileyici olsa da, Samsung'un en ince modeli olmayacak. Bu unvan, 2015'te piyasaya sürülen ve sadece 5,9 mm inceliği sahip olan Galaxy A8'e ait. Galaxy S25 Slim yüksek olasılıkla iPhone 17 Air'den de kalın olacak. Son gelen bilgiler, iPhone 17 Air'in 6 mm'nin altında (muhtemelen 5,5 mm) inceliğe sahip olacağını iddia ediyor. 

    Samsung Galaxy S25 Slim neler sunacak?

    Serinin diğer üyeleri gibi Snapdragon 8 Elite yonga setiyle gelecek olan telefonun, 200 MP ana kamera, 3,5x optik yakınlaştırmaya sahip 50 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. 

    Batarya tarafında ise kesin bilgi bulunmuyor. Ancak 4.700 mAh ile 5.000 mAh arasında bir kapasite sunması bekleniyor. Bu kadar ince bir kasada bu büyüklükte bir bataryayı sığdırmak için Samsung'un silikon karbon pil teknolojisini kullanmış olması mümkün. Ancak şimdiye kadar böyle bir haber ortaya çıkmadı.

    Yeni gelen bir habere göre Galaxy S25 Slim, 22 Ocak'ta Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıtılmayacak. Telefonun Mayıs ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

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    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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