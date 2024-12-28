Samsung Galaxy S25 serisinin yeni üyesi için beklenen tarih değişiyor

Samsung Galaxy S25 Slim'in piyasaya sürülüş tarihi ertelenebilir
GSMA IMEI veritabanında tespit edilen model numaraları, Samsung'un yeni seri için kapsamlı bir planlama yaptığını ortaya koyuyor. Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra sırasıyla SM-S931, SM-S936 ve SM-S938 model numaralarıyla kaydedilirken, S25 Slim'in SM-S937 model numarasıyla Plus ve Ultra arasında konumlandırıldığı görülüyor. Ancak One UI 7 beta sürümünde yer alan operatöre özgü Samsung telefon modelleri listesinde SM-S937'nin bulunmaması, bu modelin farklı bir zaman diliminde piyasaya sürüleceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Bu strateji, Samsung'un daha önce Galaxy Ring için uyguladığı yaklaşıma benzerlik gösteriyor. Şirket, yeni ürünlerini önce tanıtıp, ardından belirli bir süre sonra piyasaya sürme stratejisini başarıyla uygulamıştı. Galaxy Ring 2 için de benzer bir yaklaşım benimseneceği düşünülüyor. Bu durum, Samsung'un ürün geliştirme ve pazarlama stratejilerinde daha kontrollü ve aşamalı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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