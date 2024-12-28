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    Samsung Galaxy S25 serisinin yeni üyesi için beklenen tarih değişiyor

    Samsung Galaxy S25 Slim'in lansmanı beklenenden geç olabilir. One UI 7 beta sürümündeki ipuçları, yeni modelin 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceğini gösteriyor. İşte detaylar: 
    Galaxy S25 serisinin yeni üyesi için beklenen tarih değişiyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen Galaxy S25 serisinin yeni üyesi S25 Slim'in piyasaya sürüş tarihi, düşünülenden daha geç olabilir. One UI 7'nin son beta sürümünde ortaya çıkan bilgiler, cihazın diğer S25 modelleriyle birlikte Ocak 2025'te piyasaya sürülmeyeceğini gösteriyor. Bu gelişme, Samsung'un ürün lansmanı stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor olabilir.

    Samsung Galaxy S25 Slim'in piyasaya sürülüş tarihi ertelenebilir

    GSMA IMEI veritabanında tespit edilen model numaraları, Samsung'un yeni seri için kapsamlı bir planlama yaptığını ortaya koyuyor. Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra sırasıyla SM-S931, SM-S936 ve SM-S938 model numaralarıyla kaydedilirken, S25 Slim'in SM-S937 model numarasıyla Plus ve Ultra arasında konumlandırıldığı görülüyor. Ancak One UI 7 beta sürümünde yer alan operatöre özgü Samsung telefon modelleri listesinde SM-S937'nin bulunmaması, bu modelin farklı bir zaman diliminde piyasaya sürüleceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

    Galaxy S25 serisinin yeni üyesi için beklenen tarih değişiyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un 22 Ocak 2025 tarihinde düzenlemesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde, S25 serisinin ana modellerinin tanıtılması planlanıyor. Şirketin Project Moohan XR kulaklık gibi yeni teknolojik ürünlerini de bu etkinlikte sergilemesi bekleniyor. Ancak S25 Slim'in bu etkinlikte sadece tanıtılması ve asıl piyasaya sürüş tarihinin 2025'in ikinci çeyreğine ertelenmesi söz konusu olabilir.

    Bu strateji, Samsung'un daha önce Galaxy Ring için uyguladığı yaklaşıma benzerlik gösteriyor. Şirket, yeni ürünlerini önce tanıtıp, ardından belirli bir süre sonra piyasaya sürme stratejisini başarıyla uygulamıştı. Galaxy Ring 2 için de benzer bir yaklaşım benimseneceği düşünülüyor. Bu durum, Samsung'un ürün geliştirme ve pazarlama stratejilerinde daha kontrollü ve aşamalı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

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