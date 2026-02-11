Galaxy S26 serisinin tüm özellikleri ortaya çıktı: İşte dev sızıntı

Tüm Galaxy S26 modelleri One UI 8.5 ve aynı Galaxy AI özellikleriyle geliyor. Ayrıca en az 12 GB RAM’e ve Gorilla Armor 2 korumalı 120 Hz Dynamic AMOLED 2X ekranlara sahip olacaklar. Bu da üç modelin de yansıma önleyici ekran kaplamasına sahip olduğu anlamına geliyor ki bu, Ultra olmayan modeller için büyük bir gelişme. Yine de bu bilgi henüz kesinleşmiş değil.
Ne yazıkki Galaxy S26 serisinde Qi2 kablosuz şarj teknolojisi desteklense de, dahili mıknatıslar yer almayacak. Raporda, merakla beklenen Privacy Display (Gizlilik Ekranı) özelliğinden bahsedilmiyor. Ancak bu özelliğin Galaxy S26 Ultra'ya özel olması bekleniyor. Galaxy S26 serisinin özellikleri şöyle olacak:
Samsung Galaxy S26 özellikleri
- 6.3 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, 2340 x 1080 piksel, 120 Hz
- Avrupa ve bazı pazarlarda Exynos 2600, ABD’de Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12 GB RAM, 256/512 GB depolama
- 50 MP ana kamera, f/1.8, 24 mm, 1/1.56”, 1.0 μm, çift piksel PDAF, OIS
- 10 MP telefoto, f/2.4, 67 mm, 1/3.94”, 1.0 μm, PDAF, OIS, 3x optik zoom
- 12 MP ultra geniş açı, f/2.2, 13 mm, 120°, 1/2.55”, 1.4 μm, Super Steady Video
- Ön kamera: 12 MP geniş açı, f/2.2, 26 mm, 1/3.2”, 1.12 μm, çift piksel PDAF, HDR
- 4.300 mAh batarya, 25W hızlı şarj, 15W kablosuz şarj
- Boyutlar: 149.6 x 71.7 x 7.2 mm
- Ağırlık: 167 gram
- Başlangıç fiyatı: 999 euro
Samsung Galaxy S26 Plus özellikleri
- 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, 3120 x 1440 piksel, 120 Hz
- Avrupa ve bazı pazarlarda Exynos 2600, ABD’de Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12 GB RAM, 256/512 GB depolama
- 50 MP ana kamera (S26 ile aynı)
- 10 MP telefoto (S26 ile aynı)
- 12 MP ultra geniş açı (S26 ile aynı)
- Ön kamera: 12 MP (S26 ile aynı)
- 4.900 mAh batarya, 45W şarj, 15W kablosuz
- Boyutlar: 158.4 x 75.8 x 7.3 mm
- Ağırlık: 190 gram
- Başlangıç fiyatı: 1.269 euro
Samsung Galaxy S26 Ultra özellikleri
- 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, 3120 x 1440 piksel, 120 Hz
- Tüm pazarlarda Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12/16 GB RAM, 256/512/1024 GB depolama
- 200 MP ana kamera, f/1.4, 24 mm, 1/1.3”, 0.6 μm, çok yönlü PDAF, OIS
- 50 MP periskop telefoto, f/2.8, 111 mm, 1/2.52”, 0.7 μm, PDAF, OIS, 5x optik zoom
- 50 MP ultra geniş açı, f/1.9, 120°, 1/2.5”, 0.7 μm, çift piksel PDAF, Super Steady Video
- 10 MP telefoto, PDAF, OIS, 3x optik zoom
- Ön kamera: 12 MP
- 5.000 mAh batarya, 60W şarj, 25W kablosuz
- Boyutlar: 163.6 x 78.1 x 7.9 mm
- Ağırlık: 214 gram
- Başlangıç fiyatı: 1.469 euro