Galaxy S26 serisinin tüm özellikleri ortaya çıktı: İşte dev sızıntı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, bir sonraki amiral gemisi telefon serisi Galaxy S26’yı 25 Şubat'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinliğe sadece iki hafta kala, güvenilir bir kaynak olan WinFuture’dan gelen büyük bir sızıntı Galaxy S26 serisinin neredeyse tüm özelliklerine ışık tutuyor.

Tüm Galaxy S26 modelleri One UI 8.5 ve aynı Galaxy AI özellikleriyle geliyor. Ayrıca en az 12 GB RAM’e ve Gorilla Armor 2 korumalı 120 Hz Dynamic AMOLED 2X ekranlara sahip olacaklar. Bu da üç modelin de yansıma önleyici ekran kaplamasına sahip olduğu anlamına geliyor ki bu, Ultra olmayan modeller için büyük bir gelişme. Yine de bu bilgi henüz kesinleşmiş değil.

Çin'de iPhone 17 Pro satışları arttı: Nedeni şaşırtıcı 19 sa. önce eklendi

Ne yazıkki Galaxy S26 serisinde Qi2 kablosuz şarj teknolojisi desteklense de, dahili mıknatıslar yer almayacak. Raporda, merakla beklenen Privacy Display (Gizlilik Ekranı) özelliğinden bahsedilmiyor. Ancak bu özelliğin Galaxy S26 Ultra'ya özel olması bekleniyor. Galaxy S26 serisinin özellikleri şöyle olacak:

Samsung Galaxy S26 özellikleri

Tam Boyutta Gör

6.3 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, 2340 x 1080 piksel, 120 Hz

Avrupa ve bazı pazarlarda Exynos 2600, ABD’de Snapdragon 8 Elite Gen 5

12 GB RAM, 256/512 GB depolama

50 MP ana kamera, f/1.8, 24 mm, 1/1.56”, 1.0 μm, çift piksel PDAF, OIS

10 MP telefoto, f/2.4, 67 mm, 1/3.94”, 1.0 μm, PDAF, OIS, 3x optik zoom

12 MP ultra geniş açı, f/2.2, 13 mm, 120°, 1/2.55”, 1.4 μm, Super Steady Video

Ön kamera: 12 MP geniş açı, f/2.2, 26 mm, 1/3.2”, 1.12 μm, çift piksel PDAF, HDR

4.300 mAh batarya, 25W hızlı şarj, 15W kablosuz şarj

Boyutlar: 149.6 x 71.7 x 7.2 mm

Ağırlık: 167 gram

Başlangıç fiyatı: 999 euro

Samsung Galaxy S26 Plus özellikleri

6.7 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, 3120 x 1440 piksel, 120 Hz

Avrupa ve bazı pazarlarda Exynos 2600, ABD’de Snapdragon 8 Elite Gen 5

12 GB RAM, 256/512 GB depolama

50 MP ana kamera (S26 ile aynı)

10 MP telefoto (S26 ile aynı)

12 MP ultra geniş açı (S26 ile aynı)

Ön kamera: 12 MP (S26 ile aynı)

4.900 mAh batarya, 45W şarj, 15W kablosuz

Boyutlar: 158.4 x 75.8 x 7.3 mm

Ağırlık: 190 gram

Başlangıç fiyatı: 1.269 euro

Samsung Galaxy S26 Ultra özellikleri

Tam Boyutta Gör

6.9 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, 3120 x 1440 piksel, 120 Hz

Tüm pazarlarda Snapdragon 8 Elite Gen 5

12/16 GB RAM, 256/512/1024 GB depolama

200 MP ana kamera, f/1.4, 24 mm, 1/1.3”, 0.6 μm, çok yönlü PDAF, OIS

50 MP periskop telefoto, f/2.8, 111 mm, 1/2.52”, 0.7 μm, PDAF, OIS, 5x optik zoom

50 MP ultra geniş açı, f/1.9, 120°, 1/2.5”, 0.7 μm, çift piksel PDAF, Super Steady Video

10 MP telefoto, PDAF, OIS, 3x optik zoom

Ön kamera: 12 MP

5.000 mAh batarya, 60W şarj, 25W kablosuz

Boyutlar: 163.6 x 78.1 x 7.9 mm

Ağırlık: 214 gram

Başlangıç fiyatı: 1.469 euro

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S26 serisinin tüm özellikleri ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: