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    Samsung, Galaxy S26 serisinde silikon karbon pil teknolojisini kullanabilir

    Çinli telefon üreticilerinin hızla benimsemeye başladığı yüksek enerji yoğunluğuna sahip silikon karbon pil teknolojisine Samsung da geçebilir. Ancak Galaxy S26'nın pili için başka iddialar da var.
    Samsung, Galaxy S26 serisinde silikon karbon pile geçiş yapabilir Tam Boyutta Gör
    Çinli telefon üreticileri, geçen seneden beri daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip silikon karbon pil teknolojisine geçiş yapmaya başladı. Yarışta geride kalmak istemeyen Samsung da bu pil teknolojisine geçiş yaplabilir.

    Weibo platformundan duyumcu Ice Universe, Samsung'un gelecek seneki amiral gemisi Galaxy S26 serisinde silikon karbon pil teknolojisine geçiş yapacağını iddia ediyor. Bu sayede telefonlar daha yüksek kapasiteli bataryaya sahip olacak.

    Silikon karbon piller, geleneksel lityum iyon pillerin anotunda yer alan grafiti, silikon-karbon bileşiğiyle değiştirerek daha yüksek enerji yoğunluğuna çıkılabilmesini sağlıyor. Ek olarak bu pillerin, lityum iyon pillerin aksine aşırı ısınma riskinin daha az olması nedeniyle daha güvenli olduğu belirtiliyor.

    Yeni paketleme yöntemi ile enerji yoğunluğu artabilir

    Güney Koreli The Elec sitesi ise şirketin batarya üretim bölümü Samsung SDI'ın pillerinde yeni bir istifleme yöntemi kullanarak yoğunluğu arttıracağını söylüyor. Bu yöntemin geleneksel sarma yöntemiyle paketlemeye kıyasla yaklaşık %10 daha fazla enerji yoğunluğu sunduğu belirtiliyor. Bu yöntemin otomobil bataryalarında hali hazırda kullanıldığı, küçük bataryalar için ise bu sene içerisinde seri üretim hattının kurulmasının planlandığı belirtiliyor. Ancak burada bahsedilen pillerin geleneksel lityum iyon piller olduğunu belirtelim.

    Samsung'un Çinli üreticilerle rekabet etmek için batarya kapasitelerini arttırması gerektiği bir gerçek. Son dönemde 6000 mAh ve üstü kapasiteleri sıklıkla görmeye başladık. Samsung ise Galaxy S25 serisinde en yüksek 5000 mAh kapasite sunuyor. Gelecek seneki Galaxy S26 serisinde bu kapasitelerin artacağına kesin gözüyle bakılıyor ancak nasıl bir teknolojinin kullanılacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

    Kaynakça https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=32324 https://x.com/Jukanlosreve/status/1879827889149059431
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