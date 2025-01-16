Tam Boyutta Gör Yeni bir rapor, Samsung Galaxy S25 Ultra modelinde deneyimleyebileceğimiz birkaç yeni yapay destekli özelliği ortaya çıkarıyor.

YouTube Notes ile herhangi bir YouTube videosunun özetini oluşturabilecek ve doğrudan Samsung Notlar’a aktarabileceksiniz. Yapay zeka destekli Müzik Arama özelliği, bir şarkının adını veya sanatçısını bilmiyorsanız anında şarkının adını ve söyleyen kişiyi bulmanıza yardımcı olacak. Home Work AI özelliğiyle herhangi bir denklemi çözebilecek ve çözmek için gereken adımları öğrenebileceksiniz. Rutinler, alışkanlıklarınızı öğrenerek artık arabanızdayken şarkılar, programlar ve hatta GPS tarifleri gibi şeyler de önerecek.

Samsung Galaxy S25 Ultra, One UI 7 ile gelecek ve yeni tanıtılan Galaxy AI özelliklerinin en iyi deneyimlenebileceği cihaz olacak. Galaxy S25 tanıtım etkinliği 22 Ocak’ta düzenlenecek ve bu yıl ilk kez etkinliğin hemen ardından influencerlara özel Unpacked Night etkinliği olacak.

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Galaxy S25 Ultra'nın yapay zeka özellikleri ortaya çıktı