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Samsung Galaxy S'in işlemcisi 1.6GHz'e hız aşırtıldı

8 yıl
50,6b
1
64
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S'in işlemcisi 1.6GHz'e hız aşırtıldı
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Samsung tarafından dünyanın en hızlı Android telefonu olarak lanse edilen Galaxy S'in işlemcisi bir kez daha hız aşırtıldı. 45nm üretim teknolojisiyle üretilen ve ARM Cortex A8 mimarisini temel alan 1GHz hızındaki işlemci geçtiğimiz günlerde uzman programcılar tarafından 1.2GHz'e çıkartılmıştı. Ancak 200MHz'lik artış bazı programcılar mutlu etmemiş olacak ki Hummingbird kod adlı işlemci %60'lık bir artış ile 1600MHz'e çıkartıldı ve bu hızda, cep telefonları için referans olarak kabul edilen bazı testlerde inanılmaz sonuçlara imza attı. 1.6GHz'e çıkartılan işlemci saat hızıyla adeta netbook'ları tehdit eder hale gelen Galaxy S, Quadrant testinde de 3000 puan barajını aşarak önemli bir skora imza atmış oldu.

Neocore ile yapılan performans ölçümlemesinde 78 fps (kare/saniye) ile 1GHz'de çalışan üst seviye telefonların tamamına açık ara fark atan 1.6GHz'e hız aşırtılmış Galaxy S, o hızda günlük kullanıma müsait olmasa da elde ettiği test sonuçları, en azından şu an için onu en hızlı akıllı telefon yapmaya yetti.

Samsung Galaxy S'in işlemcisi 1.6GHz'e hız aşırtıldı
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Samsung Galaxy S'in işlemcisi 1.6GHz'e hız aşırtıldı
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veto1214 7 yıl
Valla PSP Yide O.C Yaparlar yakında
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freefalcon 7 yıl
akayozmenn
nokia n900 arm cortex 600 mhz orjinal islemci hizi o/v ile 1.7 ghz
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Altında işlemci fanıyla gezdiririz artık telefonu :)
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Tesla Nikola 7 yıl
benim telefon 1.9 calisiyor... isinma felanda yok ister inanin ister inanmayin..
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venomboy_85 8 yıl
n900 forever
600-1700
nerdeyse %300
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erkutamca 8 yıl
N900 gerçekten güzel telefon yıllarca Nokia Kullanan Biri Olarak,Ama Galaxy S den de memnunuz :D
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Makarov06 8 yıl
ya o n900 altına fan mı koymuşlar ne:D arkadaşlar bide ben pentium D 820 işlemcinin hızını 2.80ghz 3.50ghz zor yaptım ve 3.60 olmuyor bunlar nasıl bir telefonun işlemcisini 1ghz den 1.6ghz yapıyor
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siyahtemas 8 yıl
Gerek yok :)
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burakkor434 8 yıl
Arkadaşlar bu gibi telefonlarda hız aşırtma nasıl oluyor?Bilgisi olan arkadaşlar varsa bizleri bilgilendirirlerse çok mutlu olurum.Teşekkürler...
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Quattro 8 yıl

burakkor434

Arkadaşlar bu gibi telefonlarda hız aşırtma nasıl oluyor?Bilgisi olan arkadaşlar varsa bizleri bilgilendirirlerse çok mutlu olurum.Teşekkürler...

Galaxy S'te öncelikle overclock destekli bir kernel yüklüyorsun. Daha sonra voltage control adlı programla voltajla oynadıktan setcpu adlı programla overclock yapıyorsun. Ama bu işlem özellikle 1.2ghz-1.4ghz üstünde son derece riskli. Hatta voltajla oynamak son derece riskli.
Pek tavsiye etmem yani.
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DH Misafiri 8 yıl
ben ferrari taraftarıyım işallah ferrari şampıyon olr
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DH Misafiri 8 yıl
bendei9000s kullaniyorum ilk dikkatimi ceken hizi oldu zaten, coookk hizli, hic takilma yok, nasil yapmislar ama..
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CeFurkan 8 yıl
bendede bu telefon var fakat oc yapmaya gerek var mi iste bunu dusunmek lazim
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real_kuru 8 yıl
censef57 sen eminim formula 1 içinde "ne anlıyorlar bu arabaları yarıştırmaktan 10 beygir için milyonlarca dolar harcamaktan en nihayetinde bir otomobil" diye de düşünüyorsundur ama f1 in otomotiv sektörüne kazandırdıkları saymakla bitmez, overclock olayınında bilgisayar sektörüne kazandırdıkları vardır, bir ürünü geliştirmeye çalışmak gereksiz bir eylem değildir.
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censef57 8 yıl
real_kuru

censef57 sen eminim formula 1 içinde "ne anlıyorlar bu arabaları yarıştırmaktan 10 beygir için milyonlarca dolar harcamaktan en nihayetinde bir otomobil" diye de düşünüyorsundur ama f1 in otomotiv sektörüne kazandırdıkları saymakla bitmez, overclock olayınında bilgisayar sektörüne kazandırdıkları vardır, bir ürünü geliştirmeye çalışmak gereksiz bir eylem değildir.

Yahu burda yeni bir teknoloji yok, yeni bir icat yeni bir keşif yok. Sadece 1.6 ghz hıza çıkmış bir cep telefonu bak cep telefonu işlemcisi var. Yani mevcut işlemci teknolojisinin farklı bir varyasyonu. E şimdi bu işlemciyi 1.6 ghz hızına overclock etmek beyin mastürbasyonundan başka bir şey değildir. Ha " En sonunda kuantum bilgisayarı icat edildi" ya da "x marka işlemcinin x modeli şu kadar overclock yapıldı hem de stok fanla" gibi bir haber olsaydı elbette canı yürekten kutlanır ve ne kadar faydalı bir iş yapıldıgı konusunda seninle hem fikir olurdum. Yani ben işin pragmatik tarafındayım. Ve bu arada f1 e karşı değilim.
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Tolgá 8 yıl
forum.xda-developers.com/...
denemek isteyenler için program bu linkte var
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