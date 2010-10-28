Samsung Galaxy S'in işlemcisi 1.6GHz'e hız aşırtıldı

Samsung tarafından dünyanın en hızlı Android telefonu olarak lanse edilen Galaxy S'in işlemcisi bir kez daha hız aşırtıldı. 45nm üretim teknolojisiyle üretilen ve ARM Cortex A8 mimarisini temel alan 1GHz hızındaki işlemci geçtiğimiz günlerde uzman programcılar tarafından 1.2GHz'e çıkartılmıştı. Ancak 200MHz'lik artış bazı programcılar mutlu etmemiş olacak ki Hummingbird kod adlı işlemci %60'lık bir artış ile 1600MHz'e çıkartıldı ve bu hızda, cep telefonları için referans olarak kabul edilen bazı testlerde inanılmaz sonuçlara imza attı. 1.6GHz'e çıkartılan işlemci saat hızıyla adeta netbook'ları tehdit eder hale gelen Galaxy S, Quadrant testinde de 3000 puan barajını aşarak önemli bir skora imza atmış oldu.
Neocore ile yapılan performans ölçümlemesinde 78 fps (kare/saniye) ile 1GHz'de çalışan üst seviye telefonların tamamına açık ara fark atan 1.6GHz'e hız aşırtılmış Galaxy S, o hızda günlük kullanıma müsait olmasa da elde ettiği test sonuçları, en azından şu an için onu en hızlı akıllı telefon yapmaya yetti.
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Altında işlemci fanıyla gezdiririz artık telefonu :)
600-1700
nerdeyse %300
Galaxy S'te öncelikle overclock destekli bir kernel yüklüyorsun. Daha sonra voltage control adlı programla voltajla oynadıktan setcpu adlı programla overclock yapıyorsun. Ama bu işlem özellikle 1.2ghz-1.4ghz üstünde son derece riskli. Hatta voltajla oynamak son derece riskli.
Pek tavsiye etmem yani.
Yahu burda yeni bir teknoloji yok, yeni bir icat yeni bir keşif yok. Sadece 1.6 ghz hıza çıkmış bir cep telefonu bak cep telefonu işlemcisi var. Yani mevcut işlemci teknolojisinin farklı bir varyasyonu. E şimdi bu işlemciyi 1.6 ghz hızına overclock etmek beyin mastürbasyonundan başka bir şey değildir. Ha " En sonunda kuantum bilgisayarı icat edildi" ya da "x marka işlemcinin x modeli şu kadar overclock yapıldı hem de stok fanla" gibi bir haber olsaydı elbette canı yürekten kutlanır ve ne kadar faydalı bir iş yapıldıgı konusunda seninle hem fikir olurdum. Yani ben işin pragmatik tarafındayım. Ve bu arada f1 e karşı değilim.
denemek isteyenler için program bu linkte var