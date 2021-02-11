Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition şirketin destek sayfasında ortaya çıktı

Samsung’un tablet pazarındaki amiral gemisi Galaxy Tab S serisi bu yıl için gün sayıyor. Kısa süre içerisinde tanıtılması beklenen Galaxy Tab S8 tablet modeli şirketin destek sayfalarında da ortaya çıktı.

Galaxy Tab S8 neler sunacak?

Galaxy Tab S8 tablet modeli toplamda üç versiyon ile gelecek. Galaxy Tab S8 ve Galaxy Tab S8 Plus sürümü zaten daha önce biliniyordu. İrlanda Samsung web sitesinde Galaxy Tab S8 Enterprise Edition şeklinde bir versiyon daha ortaya çıktı.

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Galaxy Tab S8 standart versiyonda 11 inçlik 120Hz ekran, Snapdragon 888 yonga seti ve 8000mAh kapasiteli batarya yer alacak. Galaxy Tab S8 Plus ise 12.4 inçlik 120Hz Super AMOLED ekran ve 10090mAh kapasiteli batarya konuşuluyor.

Galaxy Tab S8 Enterprise Edition ise muhtemelen kurumlara yönelik arttırılmış güvenlik çözümleri ile sunulacak. Bunlar arasında 4 yıl güvenlik güncellemesi garantisi, 1 yıl Samsung Knox garantisi yer alıyor. Ayrıca 1TB’a kadar microSD ve nanoSIM desteği yer alıyor.

Tüm versiyonlar için 8GB/12GB LPDDR5 RAM bellek ve 128GB/256GB/512GB UFS 3.1 depolama sunulacak. Fiyatlandırma konusunda standart sürüm için 649$, yüksek sürüm için 849$ başlangıç iddiaları söz konusu. Kurumsal sürüm muhtemelen bir miktar daha pahalı olacak.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_tab_s8_enterprise_edition_appears_on_company_website-news-47677.php

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