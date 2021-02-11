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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition şirketin destek sayfasında ortaya çıktı

    Galaxy Tab S8 amiral gemisi tablet serisi önümüzdeki haftalarda tanıtılacak. Samsung’un destek sayfalarında yavaş yavaş sürümlerin isimleri geçmeye başladı.
    11 Şubat 2021, 23:30 (6 gün)
    2,4b
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition şirketin destek sayfasında ortaya çıktı

    Samsung’un tablet pazarındaki amiral gemisi Galaxy Tab S serisi bu yıl için gün sayıyor. Kısa süre içerisinde tanıtılması beklenen Galaxy Tab S8 tablet modeli şirketin destek sayfalarında da ortaya çıktı.

    Galaxy Tab S8 neler sunacak?

    Galaxy Tab S8 tablet modeli toplamda üç versiyon ile gelecek. Galaxy Tab S8 ve Galaxy Tab S8 Plus sürümü zaten daha önce biliniyordu. İrlanda Samsung web sitesinde Galaxy Tab S8 Enterprise Edition şeklinde bir versiyon daha ortaya çıktı.

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    Ayrıca Bkz. "Bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039’un konusu ve yayın tarihi paylaşıldı"

    Galaxy Tab S8 standart versiyonda 11 inçlik 120Hz ekran, Snapdragon 888 yonga seti ve 8000mAh kapasiteli batarya yer alacak. Galaxy Tab S8 Plus ise 12.4 inçlik 120Hz Super AMOLED ekran ve 10090mAh kapasiteli batarya konuşuluyor.

    Galaxy Tab S8 Enterprise Edition ise muhtemelen kurumlara yönelik arttırılmış güvenlik çözümleri ile sunulacak. Bunlar arasında 4 yıl güvenlik güncellemesi garantisi, 1 yıl Samsung Knox garantisi yer alıyor. Ayrıca 1TB’a kadar microSD ve nanoSIM desteği yer alıyor.

    Tüm versiyonlar için 8GB/12GB LPDDR5 RAM bellek ve 128GB/256GB/512GB UFS 3.1 depolama sunulacak. Fiyatlandırma konusunda standart sürüm için 649$, yüksek sürüm için 849$ başlangıç iddiaları söz konusu. Kurumsal sürüm muhtemelen bir miktar daha pahalı olacak.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_tab_s8_enterprise_edition_appears_on_company_website-news-47677.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    fhrstw 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1 yıl sonra ne güncelleme ne yama gelir paranızı çöpe atmayın. Tablette ipadten başkası yalan.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    YKS'ye çalışmak için tablet almak istiyorum ve sınava neredeyse 4 ay kaldı.Genellikle PDF'ler üzerine not alacağım.Sizce tab S7'yi almalı mıyım yoksa tab S8'i beklemeli miyim ?Farklı önerileriniz varsa fikirlere açığım.
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    S21 serisinde SD kart yokken tabletinde yer vermesi garip. Ama tablet iyi. Ayriyeten Galaxy Store da tablet için isteiğinizi bulabiliyorsunuz.
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ezbere konuşmayın;

    https://www.donanimhaber.com/samsung-amiral-gemilerinde-guncelleme-garantisini-uc-yila-cikariyor--123958
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    ademcell 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung Galaxy Tab S5e yada s7 almak istiyorum ikisi arasında kararsızım acaba yeni modeli beklemekmi gerek
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    veteriner69 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tab S7 Plus kullanıyorum acaip memnunum, ekranı inanılmaz ve Dex modunda iş içinde kullanıyorum. (2 tane de ipad im olmasına rağmen)
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    S SeniorGrandMaster 5 gün ( Mesaj Silindi )
    özgürce işletim sistemi yüklenemeyen veya üreticisi tarafından işletim sistemi güncellenmeyerek demode edilebilen tüm sistemlere karşıyım. laptoplardaki en büyük sorun da hızla modeli eskiyen ekran kartının değiştirilemeyerek komple bilgisayarın demode olması.
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    fhrstw 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1 yıl sonra ne güncelleme ne yama gelir paranızı çöpe atmayın. Tablette ipadten başkası yalan.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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