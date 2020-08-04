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    Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde duyuracağı cihazlarla endüstriye yeni bir soluk getirecek

    Teknoloji devi Samsung, mobil endüstrinin geleceğini şekillendirmeye hazırlanıyor. 5 Ağustos’ta duyurulacak olan yenilikçi ürünlerle yepyeni bir mobil deneyimin kapıları aralanacak.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde duyuracağı cihazlarla endüstriye yeni bir soluk getirecek
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    Samsung ile yepyeni bir mobil deneyime hazır olun! Geliştirdiği her yeni ürünle endüstriye öncülük eden teknoloji devi Samsung, duyuru arefesinde olduğu yeni cihazlarla heyecanlandırıyor.

    Samsung, 5 Ağustos Çarşamba günü TSİ 17.00’da gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde 5 yeni ürününü kullanıcılarla buluşturacak. Galaxy’nin en yeni üyeleri kullanıcıların karşısına çıkmak için gün sayarken,  Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh da yeni ürünlerle ilgili heyecan verici açıklamalarda bulundu.

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    Mobil endüstrinin geleceği 5 Ağustos’ta şekillenecek

    Her bir cihazın, içerisinde bulunduğumuz yeni normal döneminin gereksinimlerine uygun olarak geliştirildiğini belirten TM Roh, ürünlerin üzerinde çalışırken tüm süreçlerde yeni mobil deneyimlerin yaratıcısı olma vizyonunu benimsediklerini vurguluyor. Bu çizgisini her daim koruyan Samsung, içerisinde bulunduğumuz bu zor dönemde dahi başkalarını beklemek yerine sektörün geri kalanına yön verecek çalışmalar gerçekleştiriyor.

    Bunun için son altı ayda ürünlerinde muazzam bir yeniliğe giden Samsung, Ar-Ge yatırımlarını çok ciddi oranda artırdı. Görüntülü sohbet teknolojisinin geliştirilmesinden ön saflarda çalışanların işlerinde güvende kalmasına yardımcı olmaya kadar gereken her şeyi yapmak için rekor sürede yeni çözümleri hayata geçirdi.

    Bunlarla da yetinmeyen Samsung, "Birlikten kuvvet doğar" atasözünü kendine ilke edinerek, en iyi kullanıcı deneyimi için geniş ve köklü ortaklıklar kurdu. Özellikle Microsoft ile kurduğumuz ortaklık sonucu, Windows PC'ler ile Galaxy akıllı telefonlar arasında eşsiz bir uyum yakaladık. Tüm bunlar son kullanıcı nezdinde çokça beğenilse de her zaman üzerine bir şeyler katmak için gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımız sonucu elde ettiğimiz bilgi ve birikimler sayesinde, bambaşka bir kullanıcı deneyimi sizleri bekliyor olacak.

    Gücüne güç katacak

    Her türlü kullanım senaryosuna uygun olacak şekilde tasarlanan bu ürünler, yalnızca birkaç ayda hayal edemeyeceğimiz kadar değişen hayatlarımızda en büyük destekçilerimiz olacak. “Senin kadar güçlü" mottosuyla geliştirilen cihazlar her anınızda size uyum sağlayacak, siz onlara değil. Üstelik duyuracağımız her ürün, Galaxy ekosisemi içerisinde büyüleci bir harmoni içerisinde çalışacak. Buna siz bile şaşıracaksınız.

    Mobil endüstrinin geleceği, Galaxy Unpacked etkinliğinde duyuracağımız birbirinden harika ürünlerle şekillenecek. Galaxy’nin yeniliklerine hazır olun!



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yakazza (ms s) 2 hf. en beğenilen
    Sevgili DH yönetimi ve Mesut Çevik Bey, bu bir haber değil bir basın bülteni. Samsung'dan gelen bülteni aynen buraya yapıştırmışsınız.

    Bu reklam bültenini en azından imzasız ve reklam olduğunu belirterek yazmanız meslek etiği gereğidir. Bunları takmayız derseniz kanun gereğidir.

    Yok okuyucularımız bunu anlamaz diyerek aptal yerine konuluyorsak da bu da bir ahlak meselesidir ki her sonuçta hanenize bir eksi puan yazdırır.
    Sevgili DH yönetimi ve Mesut Çevik Bey, bu bir haber değil bir basın bülteni. Samsung'dan gelen bülteni aynen buraya yapıştırmışsınız. Bu reklam bülte...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Das Boot 2 hf.
    Note 20 icin konusayim, kalemin hassasiyetini gelistirmek disinda daha ne katabilcekler merak ediyorum. Onun disinda sammobile de hemen hemen tanitilcak herseyin tum verileri sizmis durumda zaten heyecan yok icimde.
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    astegon (astegon CF) 2 hf. Das Boot
    Heyecanımız yıllar önce bitti ülkede.Sadece uzaktan bakıyoruz. :(
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    yakazza (ms s) 2 hf. en beğenilen
    Sevgili DH yönetimi ve Mesut Çevik Bey, bu bir haber değil bir basın bülteni. Samsung'dan gelen bülteni aynen buraya yapıştırmışsınız.

    Bu reklam bültenini en azından imzasız ve reklam olduğunu belirterek yazmanız meslek etiği gereğidir. Bunları takmayız derseniz kanun gereğidir.

    Yok okuyucularımız bunu anlamaz diyerek aptal yerine konuluyorsak da bu da bir ahlak meselesidir ki her sonuçta hanenize bir eksi puan yazdırır.
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 hf.
    Fasülye şeklindeki çirkin kulaklığı ile destan yazacak. Muhteşem sorunlu Exynos işlemcileri saymıyorum bile. Kaça yapılıyor böyle haberler?
    Yanıtla +2
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