Samsung Galaxy Unpacked canlı yayın başlıyor: Galaxy Fold 6, Z Flip 6, Watch Ultra 7 ve fazlası

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 katlanır telefonları, Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra akıllı saatlerini, Galaxy Ring'i fazlasını gösterecek.

Galaxy Unpacked 2024 etkinliği canlı izle (Türkçe simultane)

Galaxy Unpacked 2024 etkinliği TSİ 16.00'da başlayacak. Etkinlik, Samsung kanalında canlı olarak yayınlanacak ancak Türkçe takip etmek isteyenler için de DH+ YouTube kanalında Burak Şolt'un simultane çevirisiyle yayında olacak.

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Samsung Galaxy Unpacked Türkçe canlı yayın başlıyor