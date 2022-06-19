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    Samsung, Galaxy Z Flip 3 ve Fold 3'e eSIM desteği getiriyor

    Samsung, 2021 yılında piyasaya sürülen katlanabilir Galaxy Z Flip 3 ve Fold 3 cihazlara eSIM desteği ekledi. Telefonlar artık hem fiziksel hem de eSIM'e destek sunacak.
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    Samsung, Galaxy Z Flip 3 ve Fold 3'e eSIM desteği getiriyor
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    Günümüzde akıllı telefon üreticileri halen fiziksel SIM kart desteğini koruyor olsa da, dijital eSIM teknolojisinin fiziksel SIM kart kullanımını geride bırakması bekleniyor. Yeni teknoloji hakkında çalışmalarını sürdüren Güney Kore merkezli Samsung, ABD’de yer alan Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 cihazlara eSIM, çift eSIM ve DSDS (Çift SIM Çift Bekleme) desteği kazandırdı.

    Diğer bölgelere de gelebilir

    ABD'de bulunan T-Mobile Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 için sırasıyla F926USQU1DVEE ve F711USQU2DVEE sürüm güncellemesi ile gelen yeni özellik, kilitli olmayan modellere ise F926U1UEU1DVEE, F711U1UEU2DVEE sürüm numaraları ile sunuluyor. Bununla birlikte eSIM desteği kazanan yeni modeller, DSDS (Çift SIM Çift Bekleme) özelliği ile aynı anda bir fiziksel SIM ve bir eSIM kullanımına fırsat tanıyacak.

    eSIM desteğinin yanı sıra ayrıca katlanabilir cihazlara Galaxy S22 serisinde bulunan birçok kamera özelliğini de getiren yeni güncelleme, şu an için Samsung tarafından aşamalı bir şekilde dağıtılıyor. eSIM desteğinin Avrupa ve diğer bölgelere gelip gelmeyeceği henüz açıklanmadı.

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