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Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy telefonların performansını etkileyen GOS uygulaması sebebiyle büyük eleştiriler almıştı. Şirket şimdi de TV modellerinin inceleme yazılımlarında hile yapmakla suçlanıyor.

Test aşamasında farklı sonuçlar veriyor

Bilindiği üzere günümüzde HDR destekli üst seviye birçok televizyon, ekran panelinin yüzde 10'unu analiz eden farklı testler ile gözden geçiriliyor. Samsung'un QN95B Neo QLED ve S95B OLED modellerini inceleyen FlatPanelsHD ve HDTVTest ise, Samsung TV'lerde şaşırtıcı bir detayı keşfetti.

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FlatPanelsHD'ye göre standart yüzde 10 pencere boyutu ile test edilen Samsung QN95B, oldukça yüksek diyebileceğimiz 2300 nit'lik bir parlaklık değerine ulaşıyor. Ancak testlerde kullanılan pencere boyutu standardın dışına çıktığında yani yüzde 9 olarak değiştirildiğinde, televizyonun renk doğruluğunda düşüşler yaşanıyor ve parlaklığı da 1300 nit'e kadar düşüyor.

Ayrıca elde edilen 2300 nit'lik parlaklık değerinin TV paneline herhangi bir zarar vermeden sürdürülemeyeceğini düşünen FlatPanelsHD, Samsung'un yüzde 10'luk pencere boyutuna özel bu değerlerde oynama yaptığından şüpheleniyor.

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Yeni iddialara yanıt veren ve ''test yazılımlarında daha iyi sonuçlar elde etmek için herhangi bir algoritma kullanmadığını''söyleyen Samsung, ''HDR içeriğinin daha geniş bir pencere boyutu aralığında tutarlı parlaklığını sağlayacak'' yeni bir güncelleme paylaşacağına söz verdi.

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Samsung, TV modellerinde hile yapmakla suçlanıyor