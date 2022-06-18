Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, TV modellerinde hile yapmakla suçlanıyor

    Samsung, televizyon kıyaslama yazılımlarında hile yapmakla suçlanıyor. Şirketin QN95B Neo QLED modelini inceleyen FlatPanelsHD, birbirinden farklı sonuçlara ulaştı.
    3

    Samsung, TV modellerinde hile yapmakla suçlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy telefonların performansını etkileyen GOS uygulaması sebebiyle büyük eleştiriler almıştı. Şirket şimdi de TV modellerinin inceleme yazılımlarında hile yapmakla suçlanıyor.

    Test aşamasında farklı sonuçlar veriyor

    Bilindiği üzere günümüzde HDR destekli üst seviye birçok televizyon, ekran panelinin yüzde 10'unu analiz eden farklı testler ile gözden geçiriliyor. Samsung'un QN95B Neo QLED ve S95B OLED modellerini inceleyen FlatPanelsHD ve HDTVTest ise, Samsung TV'lerde şaşırtıcı bir detayı keşfetti.

    Samsung, TV modellerinde hile yapmakla suçlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    FlatPanelsHD'ye göre standart yüzde 10 pencere boyutu ile test edilen Samsung QN95B, oldukça yüksek diyebileceğimiz 2300 nit'lik bir parlaklık değerine ulaşıyor. Ancak testlerde kullanılan pencere boyutu standardın dışına çıktığında yani yüzde 9 olarak değiştirildiğinde, televizyonun renk doğruluğunda düşüşler yaşanıyor ve parlaklığı da 1300 nit'e kadar düşüyor.

    Ayrıca elde edilen 2300 nit'lik parlaklık değerinin TV paneline herhangi bir zarar vermeden sürdürülemeyeceğini düşünen FlatPanelsHD, Samsung'un yüzde 10'luk pencere boyutuna özel bu değerlerde oynama yaptığından şüpheleniyor. 

    Yeni iddialara yanıt veren ve ''test yazılımlarında daha iyi sonuçlar elde etmek için herhangi bir algoritma kullanmadığını''söyleyen Samsung, ''HDR içeriğinin daha geniş bir pencere boyutu aralığında tutarlı parlaklığını sağlayacak'' yeni bir güncelleme paylaşacağına söz verdi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A03S
    Samsung Galaxy A03S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-57G
    Acer Aspire 3 A315-57G
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız