Samsung Galaxy Z Flip 4 Geekbench'te gözüktü: Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelebilir

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Yakında yeni nesil katlanabilir akıllı telefon serisini tanıtmaya hazırlanan Samsung, cihazların testlerine başlamış gibi görünüyor. Serinin Galaxy Z Flip 4 modeli ilk kez Geekbench'te görüntülendi.

Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelebilir

Paylaşılan Geekbench listelerine bakıldığında SM-F721U model numarası ile ortaya çıkan ve Samsung Galaxy Z Flip 4 olduğu iddia edilen yeni cihazın, Qualcomm'un yakında tanıtılacak Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine ve 8 GB belleğe sahip olduğu görülüyor.

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Bununla birlikte ''Taro'' kod adını taşıyan ve 3.19Ghz Cortex X2 performans, ek olarak üç adet 2.75Ghz Cortex-A710 ve dört adet 1.8Ghz Cortex A510 verimlilik çekirdeklerine sahip olan Snapdragon 8 Gen 1+, tek çekirdek testinde 1277, çoklu çekirdek testinden ise 3642 puana ulaşmayı başarıyor.

Samsung, Galaxy Z Flip 4 ve Fold 4'ün üretimine başlıyor 2 gün önce eklendi

Snapdragon 8+ Gen 1'inçekirdeklerinde yaşanan saat hızı artışı ile birlikte oldukça yüksek sonuçlara imza attığını söyleyebiliriz ancak MediaTek’in Dimensity 9000 işlemcisinin bu testte liderliği koruduğunu belirtmemiz gerek. Ayrıca 3C veritabanında gözüken ve minimum 3.595 mAh pile sahip olan Galaxy Z Flip 4'ün gerçek mAh kapasitesi henüz bilinmezliğini koruyor.

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