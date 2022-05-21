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    Samsung Galaxy Z Flip 4 Geekbench'te gözüktü: Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelebilir

    Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 4 Geekbench'te görünmeye başladı. Yeni telefon Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelebilir.
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    Samsung Galaxy Z Flip 4 Geekbench'te gözüktü
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    Yakında yeni nesil katlanabilir akıllı telefon serisini tanıtmaya hazırlanan Samsung, cihazların testlerine başlamış gibi görünüyor. Serinin Galaxy Z Flip 4 modeli ilk kez Geekbench'te görüntülendi.

    Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelebilir

    Paylaşılan Geekbench listelerine bakıldığında SM-F721U model numarası ile ortaya çıkan ve Samsung Galaxy Z Flip 4 olduğu iddia edilen yeni cihazın, Qualcomm'un yakında tanıtılacak Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine ve 8 GB belleğe sahip olduğu görülüyor.

    Bununla birlikte ''Taro'' kod adını taşıyan ve 3.19Ghz Cortex X2 performans, ek olarak üç adet 2.75Ghz Cortex-A710 ve dört adet 1.8Ghz Cortex A510 verimlilik çekirdeklerine sahip olan Snapdragon 8 Gen 1+,  tek çekirdek testinde 1277, çoklu çekirdek testinden ise 3642 puana ulaşmayı başarıyor.

    Snapdragon 8+ Gen 1'inçekirdeklerinde yaşanan saat hızı artışı ile birlikte oldukça yüksek sonuçlara imza attığını söyleyebiliriz ancak MediaTek’in Dimensity 9000 işlemcisinin bu testte liderliği koruduğunu belirtmemiz gerek. Ayrıca 3C veritabanında gözüken ve minimum 3.595 mAh pile sahip olan Galaxy Z Flip 4'ün gerçek mAh kapasitesi henüz bilinmezliğini koruyor.

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    supervisorberk 3 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 5 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 5 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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