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    Samsung Galaxy Z Flip 5 ilk kez canlı görüntülendi: İşte tasarımı

    Samsung'un yakında tanıtacağı katlanır telefon modellerinden Galaxy Z Flip 5, canlı olarak görüntülendi. Sızdırılan görüntü, daha büyük kapak ekranını doğruluyor.
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    samsung galaxy z flip 5 canlı görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Z Flip 5 katlanır telefonun tasarımını yansıtan bir görsel ortaya çıktı. Daha önce sızdırılan render görüntüler, Z Flip 5’in daha büyük kapak ekranıyla önceki modelden ayrılacağını göstermişti, canlı görüntüyle bu doğrulandı.

    Daha büyük kapak ekranı 

    Samsung’un Galaxy Z Flip5’i selefinden ayıracak tasarım detaylarından en önemlisi oldukça büyütülen kapak ekranı olacak. İkinci ekranın 720p çözünürlüğü destekleyen 3.4 inç boyutunda olması bekleniyor. Telefon, çift arka kamera kurulumu için geniş alan sağlayan benzersiz -klasör şeklinde- bir tasarıma sahip olacak. Telefonun arka kamerası yatay biçimde, güç ve ses düğmeleri sağ yanda olacak. Sızdırılan canlı görüntüde telefon kılıf içinde olduğundan daha fazla detay belli olmuyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 5 beklenen özellikleri

    Samsung Galaxy Z Flip5’in  6.7 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan iç ekran, 3.4 inç harici ekrana sahip olması bekleniyor. Samsung’un özelleştirilen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak katlanan telefon, 12MP optik görüntü sabitleme özellikli ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve12MP ön kameraya sahip olacak. Yeni modelde pil kapasitesi de artırılmış; 25w şarjı destekleyen 3.700mAh kapasiteli batarya ile geliyor. Android 13 ile gelecek telefon, 8GB RAM, 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı sunacak.

    Galaxy Z Flip 5 ne zaman tanıtılacak?

    Samsung’un Temmuz ayının sonunda yapılması planlanan Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Tab S9 serisinin yanı sıra Galaxy Z Flip 5'i tanıtması bekleniyor.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 2 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 2 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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