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    Anlık Bildirim

    Samsung’a kötü haber: Katlanabilir telefon pazarında işler değişiyor

    Katlanabilir akıllı telefon pazarında Çinli markaların hakimiyeti kendisini göstermeye başladı. Önümüzdeki yıl Samsung için büyük sürprizlere gebe olabilir.     
    Samsung Tam Boyutta Gör
    Samsung’un uzun süre domine ettiği katlanabilir akıllı telefon pazarında işin rengi değişmeye başladı. Özellikle Çinli markaların etkisi ile birlikte Samsung’un hakimiyeti de yavaş yavaş zayıflama emareleri gösteriyor.

    Katlanabilir telefon pazarı hareketli

    Yapılan analizlere göre katlanabilir akıllı telefon pazarı yılın üçüncü çeyreğinde 7 milyon civarında satış yaptı ve önceki çeyreğe göre yüzde 215, önceki yıla göre yüzde 16 büyüme yaşadı. Geçen yıl aynı dönemde 6.1 milyon satış yapılmıştı.

    Samsung yüzde 72 ile pazarda liderken Huawei markası yüzde 9, Honor markası yüzde 8 pazar payına sahip. Galaxy Z Flip 5 modeli yüzde 45, Galaxy Z Fold 5 de yüzde 24 oranında satışlarda pay sahibi. Bununla birlikte gelecek dönemler sıkıntılı geçebilir.

    Samsung katlanabilir telefon pazarında zorlanıyor Tam Boyutta Gör

    Tahminler Samsung’un yıl sonunda büyük bir düşüş yaşayacağını gösteriyor. Bu dnemde Samsung’un pazar payı yüzde 40 seviyesine kadar düşecek. Huawei ve Honor markaları ise yüzde 20 pazar payına yaklaşacak. Oppo’nun da yüzde 10 paya sahip olacağı tahmin ediliyor. Yani Çinli markalar pazarın yarısına hâkim olacaklar. Bu da Samsung’un aleyhine.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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