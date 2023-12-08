Samsung’a kötü haber: Katlanabilir telefon pazarında işler değişiyor

Katlanabilir telefon pazarı hareketli
Yapılan analizlere göre katlanabilir akıllı telefon pazarı yılın üçüncü çeyreğinde 7 milyon civarında satış yaptı ve önceki çeyreğe göre yüzde 215, önceki yıla göre yüzde 16 büyüme yaşadı. Geçen yıl aynı dönemde 6.1 milyon satış yapılmıştı.
Samsung yüzde 72 ile pazarda liderken Huawei markası yüzde 9, Honor markası yüzde 8 pazar payına sahip. Galaxy Z Flip 5 modeli yüzde 45, Galaxy Z Fold 5 de yüzde 24 oranında satışlarda pay sahibi. Bununla birlikte gelecek dönemler sıkıntılı geçebilir.
Tahminler Samsung’un yıl sonunda büyük bir düşüş yaşayacağını gösteriyor. Bu dnemde Samsung’un pazar payı yüzde 40 seviyesine kadar düşecek. Huawei ve Honor markaları ise yüzde 20 pazar payına yaklaşacak. Oppo’nun da yüzde 10 paya sahip olacağı tahmin ediliyor. Yani Çinli markalar pazarın yarısına hâkim olacaklar. Bu da Samsung’un aleyhine.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.