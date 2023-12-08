Samsung’a kötü haber: Katlanabilir telefon pazarında işler değişiyor

Tam Boyutta Gör Samsung’un uzun süre domine ettiği katlanabilir akıllı telefon pazarında işin rengi değişmeye başladı. Özellikle Çinli markaların etkisi ile birlikte Samsung’un hakimiyeti de yavaş yavaş zayıflama emareleri gösteriyor.

Katlanabilir telefon pazarı hareketli

Yapılan analizlere göre katlanabilir akıllı telefon pazarı yılın üçüncü çeyreğinde 7 milyon civarında satış yaptı ve önceki çeyreğe göre yüzde 215, önceki yıla göre yüzde 16 büyüme yaşadı. Geçen yıl aynı dönemde 6.1 milyon satış yapılmıştı.

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Samsung yüzde 72 ile pazarda liderken Huawei markası yüzde 9, Honor markası yüzde 8 pazar payına sahip. Galaxy Z Flip 5 modeli yüzde 45, Galaxy Z Fold 5 de yüzde 24 oranında satışlarda pay sahibi. Bununla birlikte gelecek dönemler sıkıntılı geçebilir.

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Tahminler Samsung’un yıl sonunda büyük bir düşüş yaşayacağını gösteriyor. Bu dnemde Samsung’un pazar payı yüzde 40 seviyesine kadar düşecek. Huawei ve Honor markaları ise yüzde 20 pazar payına yaklaşacak. Oppo’nun da yüzde 10 paya sahip olacağı tahmin ediliyor. Yani Çinli markalar pazarın yarısına hâkim olacaklar. Bu da Samsung’un aleyhine.

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