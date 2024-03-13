Samsung Galaxy Z Flip 6, daha büyük bir kapak ekranıyla gelecek: Telefon neler sunacak?

Güvenilir sızıntı kaynağı @TheGalox_ tarafından ortaya atılan iddiaya göre yakında çıkacak Flip 6'nın dış ekranı 3,9 inç büyüklüğünde olacak. Kullanıcı ayrıca güncellenen ekranın Gorilla Glass Armor korumasına sahip olacağını öne sürüyor.
Galaxy Z Flip 6'nın 6,7 inçlik ana ekrana, geliştirilmiş menteşe tasarımına ve daha büyük bir soğutma sistemine sahip olması bekleniyor. Katlanabilir telefon, Snapdragon 8 Gen 3 çipsetinin yanında 12 GB'a kadar RAM'e sahip olacak. Böylelikle Samsung'un Flip serisinde ilk kez 8 GB'tan fazla RAM seçeneği sunulacak.
Kamera tarafında ise 12MP ultra geniş kameranın yanı sıra 50MP ana kameraya sahip bir çift sensörün yer alacağı bildiriliyor. Samsung ayrıca Galaxy S24 serisinde olduğu gibi Galaxy AI özelliklerini ve 7 yıllık yazılım ve güvenlik güncelleme desteğini de sunacak. Galaxy Flip 6'nın selefine göre 300 mAh artış ile 4000 mAh kapasiteli bir pile sahip olması bekleniyor. Galaxy Flip 6'nın, Samsung'un Temmuz ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Fold 6 ve Galaxy Ring ile birlikte tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.