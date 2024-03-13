Samsung Galaxy Z Flip 6, daha büyük bir kapak ekranıyla gelecek: Telefon neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Samsung, geçen yıl Galaxy Z Flip 5'de, kapak ekranını 1.9 inçten 3.4 inçe büyütmüştü. İddiaya göre yakında çıkacak olan Galaxy Z Flip 6'da bu ekran daha da büyüyecek.

Güvenilir sızıntı kaynağı @TheGalox_ tarafından ortaya atılan iddiaya göre yakında çıkacak Flip 6'nın dış ekranı 3,9 inç büyüklüğünde olacak. Kullanıcı ayrıca güncellenen ekranın Gorilla Glass Armor korumasına sahip olacağını öne sürüyor.

Galaxy Z Flip 6'nın 6,7 inçlik ana ekrana, geliştirilmiş menteşe tasarımına ve daha büyük bir soğutma sistemine sahip olması bekleniyor. Katlanabilir telefon, Snapdragon 8 Gen 3 çipsetinin yanında 12 GB'a kadar RAM'e sahip olacak. Böylelikle Samsung'un Flip serisinde ilk kez 8 GB'tan fazla RAM seçeneği sunulacak.

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Kamera tarafında ise 12MP ultra geniş kameranın yanı sıra 50MP ana kameraya sahip bir çift sensörün yer alacağı bildiriliyor. Samsung ayrıca Galaxy S24 serisinde olduğu gibi Galaxy AI özelliklerini ve 7 yıllık yazılım ve güvenlik güncelleme desteğini de sunacak. Galaxy Flip 6'nın selefine göre 300 mAh artış ile 4000 mAh kapasiteli bir pile sahip olması bekleniyor. Galaxy Flip 6'nın, Samsung'un Temmuz ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Fold 6 ve Galaxy Ring ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Z Flip 6, daha büyük bir kapak ekranıyla gelecek