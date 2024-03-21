Tam Boyutta Gör Geçen yıl piyasaya sürülen Samsung Galaxy Z Flip 5, Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte gelmişti. Ancak halefi Galaxy Z Flip 6'ya Exynos çipseti güç verebilir.

Samsung sızıntılarıyla meşhur Revegnus'un iddiasına göre Samsung Galaxy Z Flip 6'da amiral gemisi işlemcisi Exynos 2400'e yer verebilir. Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus'ta ilk olarak karşımıza çıkan çipseti Samsung kullanırsa, katlanabilir cihazlarını Snapdragon çipleriyle piyasaya sürme geleneğini kırabilir. Ancak şirketin katlanabilir cihazlar için iki farklı işlemci stratejisini benimseyip benimsemeyeceğini bilmiyoruz.

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Samsung'un dışarıdan alınan çiplerin maliyeti nedeniyle kendi işlemcilerini daha fazla kullanacağına yönelik haberler çıkmıştı. Bu nedenle Galaxy Z Flip 6'da Exynos işlemcilerini kullanacak olması sürpriz olmayacaktır.

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Samsung Galaxy Z Flip 6, Exynos 2400 ile gelebilir