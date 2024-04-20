Samsung Galaxy Z Flip 6, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, yaklaşan Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir cihazları Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'yı piyasaya sürecek. Galaxy Z serisinden dikey katlanan Z Flip 6'nın ABD versiyonu ise yakın bir zamanda Geekbench'te listelendi.

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İşte Samsung Galaxy Z Flip 6'nın beklenen özellikleri:

Tam Boyutta Gör SM-F741U model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıkan Samsung Galaxy Z Flip 6, Geekbench sürüm 6.2.2 platformunun Vulkan skorunda 15084 puan aldı. Teste göre cihazın yonga setinde 3,4 GHz'de bir çekirdek, 3,15 GHz'de üç çekirdek, 2,96 GHz'de iki çekirdek, 2,27 GHz'de iki çekirdek ve bir Adreno 750 GPU bulunuyor. Bu durum, Samsung'un akıllı telefonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Made for Galaxy yonga seti ile donatacağını doğrulamakta.

8 GB ve 12 GB RAM seçeneğine sahip olması beklenen cihaz, One UI 6.1 tabanlı olacak Android 14'ü çalıştıracak. Geçmiş sızıntılara göreyse akıllı telefonunu 3,9 inç boyutunda olacak daha büyük bir kapak ekranıyla donatılabilir ve 4.000 mAh bataryaya sahip olabilir.

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