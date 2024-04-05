Samsung Galaxy Watch 7 Pro kolunuza sığmayacak

Tam Boyutta Gör Samsung’un akıllı saat pazarındaki en önemli kozu Galaxy Watch serisi bu yıl yedinci kez kullanıcı karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Samsung’un 3 versiyonla çıkaracağı Galaxy Watch 7 serisinde bir de Pro versiyon olacak.

Samsung Galaxy Watch 7 Pro batarya şampiyonu

Samsung Galaxy Watch ailesinde en son 2022 yılında Galaxy Watch 5 Pro modeli karşımıza çıkmıştı. Pro versiyon daha çok bataryaya odaklanıyor ve bu bakımdan boyutları da nispeten biraz daha büyük ve bir miktar daha ağır oluyor.

Galaxy Watch 7, üç modele ve çok daha verimli çipe sahip olabilir 2 hf. önce eklendi

Samsung Galaxy Watch 7 Pro başvuru belgelerinde 578mAh teorik bataryadan bahsedilmiş. Bu da 600mAh civarında bir nihai kapasiteye denk geliyor. Galaxy Watch 5 Pro modelinde 590mAh batarya mevcuttu. Bu bakımdan yine nispeten kalın bir gövde tasarımı bizi bekliyor.

Galaxy Watch 7 Pro bu sayede en büyük bataryalı ikinci Wear OS cihazı oluyor. TicWatch Pro 5 ise 628mAh bataryaya sahip. Yeni yonga seti ve optimizasyonlar ile Galaxy Watch 7 Pro modelinin iki günü aşan bir kullanım süresi sunacağı tahmin ediliyor. Saat Temmuz ayında Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile birlikte tanıtılacak.

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Samsung Galaxy Watch 7 Pro bataryası ortaya çıktı