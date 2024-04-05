Samsung Galaxy Watch 7 Pro kolunuza sığmayacak

Samsung Galaxy Watch 7 Pro batarya şampiyonu
Samsung Galaxy Watch ailesinde en son 2022 yılında Galaxy Watch 5 Pro modeli karşımıza çıkmıştı. Pro versiyon daha çok bataryaya odaklanıyor ve bu bakımdan boyutları da nispeten biraz daha büyük ve bir miktar daha ağır oluyor.
Samsung Galaxy Watch 7 Pro başvuru belgelerinde 578mAh teorik bataryadan bahsedilmiş. Bu da 600mAh civarında bir nihai kapasiteye denk geliyor. Galaxy Watch 5 Pro modelinde 590mAh batarya mevcuttu. Bu bakımdan yine nispeten kalın bir gövde tasarımı bizi bekliyor.
Galaxy Watch 7 Pro bu sayede en büyük bataryalı ikinci Wear OS cihazı oluyor. TicWatch Pro 5 ise 628mAh bataryaya sahip. Yeni yonga seti ve optimizasyonlar ile Galaxy Watch 7 Pro modelinin iki günü aşan bir kullanım süresi sunacağı tahmin ediliyor. Saat Temmuz ayında Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile birlikte tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...