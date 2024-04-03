Galaxy Z Fold 6, selefinden daha ince ve hafif olacak: İşte ortaya çıkan rakamlar

Samsung Galaxy Z Fold 6 daha hafif ve ince olacak
X platformundan Ice Universe kullanıcısının aktardığı bilgilere göre Fold 6, 239 gr ağırlığıyla selefi Z Fold 5'ten 14 gr daha hafif olacak ve rakipleriyle benzer ağırlık seviyelerine inmiş olacak. Telefon ayrıca, açıkken 5.6 mm, kapalıyken ise 12.1 mm kalınlığa sahip olacak. Fold 5, açık haldeyken 6.1 mm, kapalı haldeyken 13.4 mm kalınlığa sahipti. Dolayısıyla Fold 6, selefine kıyasla önemli bir miktar incelmiş görünüyor. Yine de Honor Magic V2 ve Xiaomi Mix Fold 3 gibi 10 mm civarı kalınlığa sahip rakiplerinden bir miktar geride kalıyor.
Ice Universe, Fold 6'nın iç ekranının 7.6 inçlik boyutunu koruyacağını, telefonun katlı haldeyken en boy oranının ise 23,1:9'dan 22:9'a geçeceğini belirtiyor. Dolayısıyla biraz daha kısa ve geniş bir ekrana geçiş yapılacak. Dış ekranın boyutuysa 6.2 inçten 6.3 inçe çıkacak. Ice Universe, bu verilerin standart Fold 6 için olduğunu söylerken, diğer bir sızıntı kaynağı OnLeaks Fold 6 Ultra'ya ait olduğunu iddia ediyor.
Temmuz veya Ağustos aylarında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 6, seriye iki yeni model ekleyebilir: Galaxy Z Fold 6 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 FE. Dolayısıyla Samsung, katlanabilir telefonlarını amiral gemisi S serisi gibi seri haline getirip çeşitlendirerek yaygınlaştırmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...