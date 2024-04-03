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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 6, selefinden daha ince ve hafif olacak: İşte ortaya çıkan rakamlar

    Samsung'un yakında tanıtılacak olan katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre Fold 6 selefine göre daha hafif ve ince olacak.
    Galaxy Z Fold 6, selefinden daha ince ve hafif olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yakında tanıtılacak olan katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre Fold 6 selefine göre daha hafif ve ince olacak.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 daha hafif ve ince olacak

    X platformundan Ice Universe kullanıcısının aktardığı bilgilere göre Fold 6, 239 gr ağırlığıyla selefi Z Fold 5'ten 14 gr daha hafif olacak ve rakipleriyle benzer ağırlık seviyelerine inmiş olacak. Telefon ayrıca, açıkken 5.6 mm, kapalıyken ise 12.1 mm kalınlığa sahip olacak. Fold 5, açık haldeyken 6.1 mm, kapalı haldeyken 13.4 mm kalınlığa sahipti. Dolayısıyla Fold 6, selefine kıyasla önemli bir miktar incelmiş görünüyor. Yine de Honor Magic V2 ve Xiaomi Mix Fold 3 gibi 10 mm civarı kalınlığa sahip rakiplerinden bir miktar geride kalıyor.

    Ice Universe, Fold 6'nın iç ekranının 7.6 inçlik boyutunu koruyacağını, telefonun katlı haldeyken en boy oranının ise 23,1:9'dan 22:9'a geçeceğini belirtiyor. Dolayısıyla biraz daha kısa ve geniş bir ekrana geçiş yapılacak. Dış ekranın boyutuysa 6.2 inçten 6.3 inçe çıkacak. Ice Universe, bu verilerin standart Fold 6 için olduğunu söylerken, diğer bir sızıntı kaynağı OnLeaks Fold 6 Ultra'ya ait olduğunu iddia ediyor.

    Temmuz veya Ağustos aylarında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 6, seriye iki yeni model ekleyebilir: Galaxy Z Fold 6 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 FE. Dolayısıyla Samsung, katlanabilir telefonlarını amiral gemisi S serisi gibi seri haline getirip çeşitlendirerek yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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