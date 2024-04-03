Galaxy Z Fold 6, selefinden daha ince ve hafif olacak: İşte ortaya çıkan rakamlar

Tam Boyutta Gör Samsung'un yakında tanıtılacak olan katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre Fold 6 selefine göre daha hafif ve ince olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 6 daha hafif ve ince olacak

X platformundan Ice Universe kullanıcısının aktardığı bilgilere göre Fold 6, 239 gr ağırlığıyla selefi Z Fold 5'ten 14 gr daha hafif olacak ve rakipleriyle benzer ağırlık seviyelerine inmiş olacak. Telefon ayrıca, açıkken 5.6 mm, kapalıyken ise 12.1 mm kalınlığa sahip olacak. Fold 5, açık haldeyken 6.1 mm, kapalı haldeyken 13.4 mm kalınlığa sahipti. Dolayısıyla Fold 6, selefine kıyasla önemli bir miktar incelmiş görünüyor. Yine de Honor Magic V2 ve Xiaomi Mix Fold 3 gibi 10 mm civarı kalınlığa sahip rakiplerinden bir miktar geride kalıyor.

Ice Universe, Fold 6'nın iç ekranının 7.6 inçlik boyutunu koruyacağını, telefonun katlı haldeyken en boy oranının ise 23,1:9'dan 22:9'a geçeceğini belirtiyor. Dolayısıyla biraz daha kısa ve geniş bir ekrana geçiş yapılacak. Dış ekranın boyutuysa 6.2 inçten 6.3 inçe çıkacak. Ice Universe, bu verilerin standart Fold 6 için olduğunu söylerken, diğer bir sızıntı kaynağı OnLeaks Fold 6 Ultra'ya ait olduğunu iddia ediyor.

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Temmuz veya Ağustos aylarında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 6, seriye iki yeni model ekleyebilir: Galaxy Z Fold 6 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 FE. Dolayısıyla Samsung, katlanabilir telefonlarını amiral gemisi S serisi gibi seri haline getirip çeşitlendirerek yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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Galaxy Z Fold 6, selefinden daha ince ve hafif olacak