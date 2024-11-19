Samsung'un katlanabilir ekranlı Galaxy Z Flip6 ve Fold 6 modelleri Amazon'da indirimde!

- Samsung Galaxy Z Flip 6 Özellikleri
- Samsung Galaxy Z Fold 6 Özellikleri
- Galaxy AI yapay zeka özellikleri ne işe yarıyor?
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Samsung Galaxy Z Flip 6 Özellikleri
Samsung Galaxy Z Flip6, dikey olarak katlanabilen ekrana sahip. Ekran katlı konumda iken zaman 3,4 inç boyutundaki Super AMOLED FlexWindow ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranda cevapsız çağrıları görebilir, mesajlara bakabilir, hava durumuna bakabilir, anımsatıcılara bakabilir, selfie çekimleri için kendinizi görebilir ve kullanışlı widgetlar ekleyebilirsiniz.
Cihaz gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alıyor ve 12 GB RAM ile geliyor. 256GB ve 512GB şeklinde iki farklı depolama seçeneği sunuyor. 4.000 mAh büyüklüğündeki batarya kablolu olarak 25W hızlı şarj destekliyor.
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Kampanya sayfası: Galaxy Ürünlerinde Gülümseten Kasım Fırsatları
Samsung Galaxy Z Fold 6 Özellikleri
Samsung Galaxy Z Fold 6, önceki modele göre 14 gram hafifledi ve 1,2mm daha ince yapıya büründü. Böylelikle taşıması daha kolay hale geldi. Yana katlanabilen ekranla gelen telefon katlı haldeyken 6,3 inç boyutunda, açık halde iken ise 7,3 inç boyutunda ekrana sahip. Her iki ekranda da Dynamic AMOLED 2X panel kullanılıyor.
Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alan Galaxy Z Fold6’da 12 GB RAM bulunuyor. Telefonu 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanıyla satın alabiliyorsunuz. 4.400 mAh büyüklüğündeki batarya ile gelen telefon, kablolu olarak 25W hızlı şarj destekliyor. Suya ve toza karşı IP48 sertifikalı koruma sergiliyor.
Amazon'dan satın almak için: Samsung Galaxy Z Fold6
Kampanya sayfası: Galaxy Ürünlerinde Gülümseten Kasım Fırsatları
Galaxy AI yapay zeka özellikleri ne işe yarıyor?
Samsung Galaxy Z Flip6 ve Samsung Galaxy Z Fold6 modelleri Samsung’un Galaxy AI yapay zeka özellikleri ile geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Galaxy AI’a Türkçe çeviri özellikleri eklendi ve çok daha kullanışlı hale geldi.
Galaxy AI yapay zekanın Foto Asistan özelliği ile fotoğraftaki nesneleri taşıma, nesneleri silme, sahne genişletme, portre studio, düzenleme önerileri gibi özellikle ile çekimlerinizi güzelleştirebilirsiniz.
Circle to Search özelliği; ekranınızdaki herhangi bir görüntü, metin ve nesne hakkında yapay zeka aracılığıyla detaylı bilgilere ulaşmanızı sağlıyor.
Not Asistanı özelliği not alma sürecini kolaylaştırıyor, biçimlendirmeyi ve çeviriyi otomatikleştiriyor. Samsung Notlar uygulamasında, ses kayıtlarının deşifresini, çevirisini ve özetini doğrudan yapıyor. PDF dosyalarındaki metinler de PDF metni çevirisi ile Türkçeye çevrilebiliyor ve dosya üstünde gösterilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..