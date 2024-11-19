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    Samsung'un katlanabilir ekranlı Galaxy Z Flip6 ve Fold 6 modelleri Amazon'da indirimde!

    Samsung'un en yeni katlanabilir ekranlı telefonları Galaxy Z Flip6 ve Galaxy Z Fold 6 modelleri Amazon'un Gülümseten Kasım fırsatları kampanyası kapsamında indirime girdi.
    Samsung Galaxy Z Flip6 ve Fold 6 modelleri Amazon'da indirimde! Tam Boyutta Gör
    Amazon’da Samsung Galaxy ürünlerinde Gülümseten Kasım Fırsatları başladı. Samsung’un en yeni katlanabilir ekranlı telefonlarından Samsung Galaxy Z Flip6 ve Samsung Galaxy Z Fold6 modelleri indirime girdi. Bu modeller satışa çıktığı günden beri en düşük fiyatlarına indi.

    Kampanya sayfası: Galaxy Ürünlerinde Gülümseten Kasım Fırsatları

    Samsung Galaxy Z Flip 6 Özellikleri

    Samsung Galaxy Z Flip6, dikey olarak katlanabilen ekrana sahip. Ekran katlı konumda iken zaman 3,4 inç boyutundaki Super AMOLED FlexWindow ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranda cevapsız çağrıları görebilir, mesajlara bakabilir, hava durumuna bakabilir, anımsatıcılara bakabilir, selfie çekimleri için kendinizi görebilir ve kullanışlı widgetlar ekleyebilirsiniz.

    Samsung Galaxy Z Flip6 ve Fold 6 modelleri Amazon'da indirimde! Tam Boyutta Gör
    Katlı ekran açıldığında ise 6,7 inç büyüklüğünde Dinamik AMOLED 2x ekrana erişiliyor. Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunan bu ekran; 2640 x 1080 piksel çözünürlük, 2.600 nit parlaklık ve 1-120Hz arasında değişken yenileme hızı sunuyor.

    Cihaz gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alıyor ve 12 GB RAM ile geliyor. 256GB ve 512GB şeklinde iki farklı depolama seçeneği sunuyor. 4.000 mAh büyüklüğündeki batarya kablolu olarak 25W hızlı şarj destekliyor.

    Samsung Galaxy Z Flip6 ve Fold 6 modelleri Amazon'da indirimde! Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Flip 6’nın önceki modele göre en büyük ilerlemesi kamera tarafında oldu. Önceki modelde 12 MP çözünürlüklü arka kamera bulunurken Galaxy Z Flip6’da 50 MP çözünürlüğünde ana kamera kullanılıyor. Bu kamera f/1.7 diyafram ve OIS ile geliyor. Ayrıca arkada 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açı lensi de bulunuyor. Önde ise 10 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Cihazın 3,4 inçlik FlexWindow ekranı sayesinde 50 MP çözünürlüğünde kamerayı vlog ve selfie çekimlerinde kullanabilirsiniz.

    Amazon'dan satın almak için: Samsung Galaxy Z Flip6

    Kampanya sayfası: Galaxy Ürünlerinde Gülümseten Kasım Fırsatları

    Samsung Galaxy Z Fold 6 Özellikleri

    Samsung Galaxy Z Fold 6, önceki modele göre 14 gram hafifledi ve 1,2mm daha ince yapıya büründü. Böylelikle taşıması daha kolay hale geldi. Yana katlanabilen ekranla gelen telefon katlı haldeyken 6,3 inç boyutunda, açık halde iken ise 7,3 inç boyutunda ekrana sahip. Her iki ekranda da Dynamic AMOLED 2X panel kullanılıyor.

    Samsung Galaxy Z Flip6 ve Fold 6 modelleri Amazon'da indirimde! Tam Boyutta Gör
    Telefonda ana kamera olarak 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli ve f/1.8 diyafram aralığına sahip kamera kullanılıyor. 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açı kamerası ve 3x optik zoom yapabilen 10 MP çözünürlüğünde telefoto lens eşlik ediyor. Kapak ekranında 10 MP çözünürlüğünde, büyük iç ekranda ise ekran altına gizlenmiş 4 MP çözünürlüğünde selfie kamerasına yer veriliyor.

    Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alan Galaxy Z Fold6’da 12 GB RAM bulunuyor. Telefonu 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanıyla satın alabiliyorsunuz. 4.400 mAh büyüklüğündeki batarya ile gelen telefon, kablolu olarak 25W hızlı şarj destekliyor. Suya ve toza karşı IP48 sertifikalı koruma sergiliyor.

    Amazon'dan satın almak için: Samsung Galaxy Z Fold6

    Kampanya sayfası: Galaxy Ürünlerinde Gülümseten Kasım Fırsatları

    Galaxy AI yapay zeka özellikleri ne işe yarıyor?

    Samsung Galaxy Z Flip6 ve Samsung Galaxy Z Fold6 modelleri Samsung’un Galaxy AI yapay zeka özellikleri ile geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Galaxy AI’a Türkçe çeviri özellikleri eklendi ve çok daha kullanışlı hale geldi.

    Galaxy AI yapay zekanın Foto Asistan özelliği ile fotoğraftaki nesneleri taşıma, nesneleri silme, sahne genişletme, portre studio, düzenleme önerileri gibi özellikle ile çekimlerinizi güzelleştirebilirsiniz.

    Circle to Search özelliği; ekranınızdaki herhangi bir görüntü, metin ve nesne hakkında yapay zeka aracılığıyla detaylı bilgilere ulaşmanızı sağlıyor.

    Samsung Galaxy Z Flip6 ve Fold 6 modelleri Amazon'da indirimde! Tam Boyutta Gör
    Türkçe destekli Sözlü Çevirmen özelliği çevrimdışıyken bile yüz yüze konuşmaları, dersleri veya diğer her türlü sunumu anında tercüme ediyor. Live Translate, telefon görüşmelerindeki ve mesajlaşmadaki iletişim engellerini ortadan kaldırarak anında çeviri yapıyor.

    Not Asistanı özelliği not alma sürecini kolaylaştırıyor, biçimlendirmeyi ve çeviriyi otomatikleştiriyor. Samsung Notlar uygulamasında, ses kayıtlarının deşifresini, çevirisini ve özetini doğrudan yapıyor. PDF dosyalarındaki metinler de PDF metni çevirisi ile Türkçeye çevrilebiliyor ve dosya üstünde gösterilebiliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 43 dakika önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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