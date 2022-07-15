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    Samsung, 2023'te tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 satışlarından ümidi kesti

    Daha Samsung yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ü tanıtmamışken Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in satışlarından endişe ediyor.
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    Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 satışlarından ümidi kesti
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    Güney Kore'den bir rapor, Samsung'un 2023'te tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in satış beklentileri konusunda çok emin olmadığını iddia ediyor. Şirket, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 satışlarının öncekilerden daha düşük olmasını bekliyor.

    Küresel zorluklar, 2023'te piyasaya sürülmesi planlanan Samsung'un katlanabilir ürünlerine olan talebi azaltabilir

    Önceki raporlar, Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ün piyasada çok iyi performans göstereceğine inandığını öne sürmüştü. Şirket, önümüzdeki ay tanıtacağı yeni katlanabilir akıllı telefonlardan 15 milyon adet göndermeyi bekliyor. Bu, geçen yıl giden Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 modelleri için belirlediği hedefin iki katı.

    Ancak Samsung'un Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 için sevkiyat hedefini önemli ölçüde azalttığı bildiriliyor. Şirket, 2023'ün ikinci yarısında cihazları piyasaya çıkardığında her iki cihazdan toplam 10 milyon adet sevk etmeyi bekliyor. 

    Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 satışlarından ümidi kesti
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    Samsung'un yeni nesil premium cihazları için bu kadar düşük bir hedef belirlemesi alışılmadık bir durum. Çünkü her yeni nesilden beklenti, sevkiyatların geçen yıla göre önemli ölçüde artması. Endüstri analistleri, Samsung'un azaltılmış sevkiyat hedefinin akıllı telefonlara olan talepteki belirsizlikle bir ilgisi olabileceğine inanıyor. Ukrayna'daki çatışma nedeniyle hammadde fiyatlarındaki artışı ve olası bir COVID19 salgınının yeniden ortaya çıkması, premium telefonlara olan talebi daha da azaltabilir.

    Raporda ayrıca her iki cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanacağı belirtiliyor. Samsung, Snapdragon yongalarını sadece katlanabilir modellerinde kullanmaya devam ediyor ve bu trendin önümüzdeki yıl da devam etmesi bekleniyor.

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    juanmata09 1 gün önce

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