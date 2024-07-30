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    Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim beklenildiği kadar ince olmayabilir

    Samsung tarafından geliştirilen ve hakkında uzunca bir süredir ortaya pek çok iddia atılan Galaxy Z Fold 6 Slim, öyle zannedildiği kadar ince bir katlanabilir telefon olmayabilir.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim beklenildiği kadar ince olmayabilir Tam Boyutta Gör

    Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki yenilikçi adımlarına devam ederek, yeni Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modellerini tanıttı. Ancak bu iki model, bu yıl tanıtılan tek katlanabilir cihazlar olmayabilir. Aylardır süregelen söylentiler, Samsung'un Galaxy Z Fold 6 Slim adı verilen daha ince bir model üzerinde çalıştığını öne sürüyor.

    Yeni Galaxy Z Fold 6 Slim, özellikle Çinli rakiplerin giderek incelen katlanabilir cihazlarına karşı bir köprü görevi görecek şekilde tasarlandı. Ancak, son raporlar bu modelin gerçekten ultra ince olup olamayacağı konusunda şüpheler uyandırıyor. Son bilgilere göre, Z Fold 6 Slim katlandığında yaklaşık 11 mm kalınlığında olacak. Standart Fold 6'nın 12.1 mm kalınlığında olduğu göz önüne alındığında, bu incelme fark edilebilir bir iyileşme sunuyor mu, orası tartışılır.

    Öte yandan bu incelmenin, bazı özelliklerden feragat edilmesine yol açabileceği neredeyse kesin gibi. Özellikle S-pen desteğinin bu modelde bulunmama ihtimali oldukça yüksek. S-pen ünitesinin cihazın her iki yarısına 0.3 mm eklediği düşünülürse, bu destekten vazgeçilmesi cihazın kalınlığını yaklaşık 11.5 mm'ye düşürebilir.

    Buna rağmen, Z Fold 6 Slim hala Çinli katlanabilir cihazlar kadar ince değil; zira bu cihazlar genellikle 9-10 mm arasında kalınlığa sahip. Samsung'un katlanabilir cihazlarını normal telefonlar kadar ince yapma çabası, ekstra inovasyonlar gerektiriyor. Ayrıca, Samsung’un cihazlarının sunduğu IP48 toz ve suya dayanıklılık derecesi gibi özelliklerden ödün vermek istememesi, bu ince profili sağlama çabalarını zorlaştırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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