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Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki yenilikçi adımlarına devam ederek, yeni Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modellerini tanıttı. Ancak bu iki model, bu yıl tanıtılan tek katlanabilir cihazlar olmayabilir. Aylardır süregelen söylentiler, Samsung'un Galaxy Z Fold 6 Slim adı verilen daha ince bir model üzerinde çalıştığını öne sürüyor.

Yeni Galaxy Z Fold 6 Slim, özellikle Çinli rakiplerin giderek incelen katlanabilir cihazlarına karşı bir köprü görevi görecek şekilde tasarlandı. Ancak, son raporlar bu modelin gerçekten ultra ince olup olamayacağı konusunda şüpheler uyandırıyor. Son bilgilere göre, Z Fold 6 Slim katlandığında yaklaşık 11 mm kalınlığında olacak. Standart Fold 6'nın 12.1 mm kalınlığında olduğu göz önüne alındığında, bu incelme fark edilebilir bir iyileşme sunuyor mu, orası tartışılır.

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Öte yandan bu incelmenin, bazı özelliklerden feragat edilmesine yol açabileceği neredeyse kesin gibi. Özellikle S-pen desteğinin bu modelde bulunmama ihtimali oldukça yüksek. S-pen ünitesinin cihazın her iki yarısına 0.3 mm eklediği düşünülürse, bu destekten vazgeçilmesi cihazın kalınlığını yaklaşık 11.5 mm'ye düşürebilir.

Buna rağmen, Z Fold 6 Slim hala Çinli katlanabilir cihazlar kadar ince değil; zira bu cihazlar genellikle 9-10 mm arasında kalınlığa sahip. Samsung'un katlanabilir cihazlarını normal telefonlar kadar ince yapma çabası, ekstra inovasyonlar gerektiriyor. Ayrıca, Samsung’un cihazlarının sunduğu IP48 toz ve suya dayanıklılık derecesi gibi özelliklerden ödün vermek istememesi, bu ince profili sağlama çabalarını zorlaştırıyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim beklenildiği kadar ince olmayabilir