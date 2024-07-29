WhatsApp bu sefer de Instagram’ın popüler özelliğini kopyalıyor

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WhatsApp, Android kullanıcıları için mesajlara daha hızlı yanıt vermeyi sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yenilik, kullanıcıların mesajlara çift tıklayarak hızlıca tepki vermelerini mümkün kılacak ve bu tepki olarak varsayılan bir emoji gösterilecek. Aslında başta Instagram olmak üzere pek çok sosyal medya platformundan bu özelliğe aşinayız. Ancak WhatsApp gibi bir platformda bu yenilik oldukça önemli bir adım sayılabilir.

WABetaInfo'ya göre, söz konusu hızlı tepki verme özelliği WhatsApp Android beta sürümü 2.24.16.7'de keşfedildi. Kullanıcılar, bu sürümle birlikte mesajlara çift tıklayarak hızlı bir şekilde tepki verebilecekler. Varsayılan olarak bir 'kalp emojisi' gösteren bu özellik, kullanıcıların bir mesaja uzun süre basıp ardından emoji seçme sürecini kısaltarak, çift tıklama ile aynı amacı gerçekleştirmelerini sağlıyor. Şu an için varsayılan emoji değiştirilemiyor ancak gelecekteki güncellemelerde bu durum değişebilir.

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Bu özellik şu anda sadece beta test kullanıcılarına sunulmuş durumda ve hala geliştirme aşamasında. Bu nedenle, WhatsApp'ın en son Android beta sürümünü Google Play Beta programı aracılığıyla kullananlar bu özelliğe erişim sağlayabilirler.

WhatsApp, mesajlara hızlı tepki verme özelliğinin yanında sesli mesajların canlı yazıya dökülmesi ve mesajların gerçek zamanlı çevirisi gibi başka özellikler de geliştiriyor. Ayrıca, WhatsApp'ın yapay zeka sohbet botu Meta AI'nin daha fazla dil desteği, metin düzenleme ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklere yönelik yeni yetenekler kazandığı bildiriliyor.

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