WhatsApp bu sefer de Instagram’ın popüler özelliğini kopyalıyor

WhatsApp, Android kullanıcıları için mesajlara daha hızlı yanıt vermeyi sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yenilik, kullanıcıların mesajlara çift tıklayarak hızlıca tepki vermelerini mümkün kılacak ve bu tepki olarak varsayılan bir emoji gösterilecek. Aslında başta Instagram olmak üzere pek çok sosyal medya platformundan bu özelliğe aşinayız. Ancak WhatsApp gibi bir platformda bu yenilik oldukça önemli bir adım sayılabilir.
WABetaInfo'ya göre, söz konusu hızlı tepki verme özelliği WhatsApp Android beta sürümü 2.24.16.7'de keşfedildi. Kullanıcılar, bu sürümle birlikte mesajlara çift tıklayarak hızlı bir şekilde tepki verebilecekler. Varsayılan olarak bir 'kalp emojisi' gösteren bu özellik, kullanıcıların bir mesaja uzun süre basıp ardından emoji seçme sürecini kısaltarak, çift tıklama ile aynı amacı gerçekleştirmelerini sağlıyor. Şu an için varsayılan emoji değiştirilemiyor ancak gelecekteki güncellemelerde bu durum değişebilir.
Bu özellik şu anda sadece beta test kullanıcılarına sunulmuş durumda ve hala geliştirme aşamasında. Bu nedenle, WhatsApp'ın en son Android beta sürümünü Google Play Beta programı aracılığıyla kullananlar bu özelliğe erişim sağlayabilirler.
WhatsApp, mesajlara hızlı tepki verme özelliğinin yanında sesli mesajların canlı yazıya dökülmesi ve mesajların gerçek zamanlı çevirisi gibi başka özellikler de geliştiriyor. Ayrıca, WhatsApp'ın yapay zeka sohbet botu Meta AI'nin daha fazla dil desteği, metin düzenleme ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklere yönelik yeni yetenekler kazandığı bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.