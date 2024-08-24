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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 6 Slim artık resmi: Yakında geliyor

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Galaxy Z Fold 6 Slim modeli Güney Kore sertifikasyon platformunda doğrulandı. İşte beklenen özellikler ve daha fazlası...
    Galaxy Z Fold 6 Slim artık resmi: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi katlanabilir telefon pazarındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor ve Çinli üreticilerin cihazlarını inceltip hafifletme çabaları Samsung'u yenilikçi çözümler aramaya itmiş durumda. Buna yanıt olarak şirketin daha önce Galaxy Z Fold 6 Slim üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi Galaxy Z Fold ailesinin yeni üyesi, Güney Kore'de doğrulandı.

    Galaxy G Fold 6 Slim artık resmi

    Kore'de paylaşılan sızıntılara göre Galaxy Z Fold 6 Slim, "SM-F958N" model numarası ile Kore Kimyasal Endüstrisi Test ve Araştırma Enstitüsü (KTR) sertifikasyon platformunda görüldü. Bu da Galaxy Z Fold 6'nın SM-F956N modeline oldukça benziyor ve resmi duyurunun yaklaştığını bizlere gösteriyor. Adından da anlaşılacağı gibi Galaxy Z Fold 6 Slim, yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 6'nın daha ince bir versiyonu olacak.

    Honor Magic V3 kadar ince olmasa da, Galaxy Z Fold 6 Slim'in Samsung'un bugüne kadarki en ince katlanabilir telefonu olması muhtemel. Son raporlara göre telefon kapalıyken 10 mm kalınlığında olacak ve 6,5 inçlik bir kapak ekranı ile 8 inçlik katlanabilir ana ekran sunacak. Kıyaslamak adına, Galaxy Z Fold 6'nın 12,1 mm kalınlığında olduğunu hatırlatalım. 

    S Pen desteği olmayacak

    Diğer söylentiler ise, telefonun ekran altı kamera (UPC) sunacağı yönünde. Ancak bu henüz doğrulanmadı. Kötü haber şu ki, Samsung'un daha ince yapı nedeniyle S Pen bölmesini ve S Pen işlevselliğini kaldırdığı belirtiliyor. Ancak bunun asıl nedeni, Galaxy Z Fold 6 Slim'i kardeşi Galaxy Z Fold 6'dan ayırmak olabilir. 

    Galaxy Z Fold 6 Slim'in 25 Eylül'de Güney Kore'de satışa çıkması bekleniyor. Şu an için net olmasa da yalnızca Güney Kore ve Çin pazarında satışa çıktığını görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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