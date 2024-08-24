Galaxy Z Fold 6 Slim artık resmi: Yakında geliyor

Galaxy G Fold 6 Slim artık resmi
Kore'de paylaşılan sızıntılara göre Galaxy Z Fold 6 Slim, "SM-F958N" model numarası ile Kore Kimyasal Endüstrisi Test ve Araştırma Enstitüsü (KTR) sertifikasyon platformunda görüldü. Bu da Galaxy Z Fold 6'nın SM-F956N modeline oldukça benziyor ve resmi duyurunun yaklaştığını bizlere gösteriyor. Adından da anlaşılacağı gibi Galaxy Z Fold 6 Slim, yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 6'nın daha ince bir versiyonu olacak.
Honor Magic V3 kadar ince olmasa da, Galaxy Z Fold 6 Slim'in Samsung'un bugüne kadarki en ince katlanabilir telefonu olması muhtemel. Son raporlara göre telefon kapalıyken 10 mm kalınlığında olacak ve 6,5 inçlik bir kapak ekranı ile 8 inçlik katlanabilir ana ekran sunacak. Kıyaslamak adına, Galaxy Z Fold 6'nın 12,1 mm kalınlığında olduğunu hatırlatalım.
S Pen desteği olmayacak
Diğer söylentiler ise, telefonun ekran altı kamera (UPC) sunacağı yönünde. Ancak bu henüz doğrulanmadı. Kötü haber şu ki, Samsung'un daha ince yapı nedeniyle S Pen bölmesini ve S Pen işlevselliğini kaldırdığı belirtiliyor. Ancak bunun asıl nedeni, Galaxy Z Fold 6 Slim'i kardeşi Galaxy Z Fold 6'dan ayırmak olabilir.
Galaxy Z Fold 6 Slim'in 25 Eylül'de Güney Kore'de satışa çıkması bekleniyor. Şu an için net olmasa da yalnızca Güney Kore ve Çin pazarında satışa çıktığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.