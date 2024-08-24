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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi katlanabilir telefon pazarındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor ve Çinli üreticilerin cihazlarını inceltip hafifletme çabaları Samsung'u yenilikçi çözümler aramaya itmiş durumda. Buna yanıt olarak şirketin daha önce Galaxy Z Fold 6 Slim üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi Galaxy Z Fold ailesinin yeni üyesi, Güney Kore'de doğrulandı.

Galaxy G Fold 6 Slim artık resmi

Kore'de paylaşılan sızıntılara göre Galaxy Z Fold 6 Slim, "SM-F958N" model numarası ile Kore Kimyasal Endüstrisi Test ve Araştırma Enstitüsü (KTR) sertifikasyon platformunda görüldü. Bu da Galaxy Z Fold 6'nın SM-F956N modeline oldukça benziyor ve resmi duyurunun yaklaştığını bizlere gösteriyor. Adından da anlaşılacağı gibi Galaxy Z Fold 6 Slim, yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 6'nın daha ince bir versiyonu olacak.

Honor Magic V3 kadar ince olmasa da, Galaxy Z Fold 6 Slim'in Samsung'un bugüne kadarki en ince katlanabilir telefonu olması muhtemel. Son raporlara göre telefon kapalıyken 10 mm kalınlığında olacak ve 6,5 inçlik bir kapak ekranı ile 8 inçlik katlanabilir ana ekran sunacak. Kıyaslamak adına, Galaxy Z Fold 6'nın 12,1 mm kalınlığında olduğunu hatırlatalım.

S Pen desteği olmayacak

Diğer söylentiler ise, telefonun ekran altı kamera (UPC) sunacağı yönünde. Ancak bu henüz doğrulanmadı. Kötü haber şu ki, Samsung'un daha ince yapı nedeniyle S Pen bölmesini ve S Pen işlevselliğini kaldırdığı belirtiliyor. Ancak bunun asıl nedeni, Galaxy Z Fold 6 Slim'i kardeşi Galaxy Z Fold 6'dan ayırmak olabilir.

Galaxy Z Fold 6 Slim'in 25 Eylül'de Güney Kore'de satışa çıkması bekleniyor. Şu an için net olmasa da yalnızca Güney Kore ve Çin pazarında satışa çıktığını görebiliriz.

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Galaxy Z Fold 6 Slim artık resmi: Yakında geliyor