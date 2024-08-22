Galaxy Z Fold 6 Slim tanıtım tarihi belli oldu: İşte beklenen özellikler

Galaxy Z Fold 6 Slim tanıtım tarihi belli oldu
The Chosun Daily tarafından yayımlanan bir rapora göre, Galaxy Z Fold 6 Slim, 25 Eylül'de Güney Kore'de resmen satışa sunulacak. Bu modelin fiyatı yaklaşık 2,8 milyon won (yaklaşık 2.100 dolar) olarak belirlenmiş durumda, bu da standart Galaxy Z Fold 6'nın başlangıç fiyatından yaklaşık 200 dolar daha yüksek. Ayrıca yeni sızıntı, cihazın 10MP kapak ekranı ön kamerasına sahip olacağını öne sürüyor.
Galaxy Z Fold 6 Slim, katlandığında 10 mm kalınlıkta olacak ve 6,5 inçlik bir kapak ekranı ile 8 inçlik katlanabilir ana ekran sunacak. Cihazın bir diğer dikkat çekici özelliği ise yapısında titanyum kullanıyor olabileceği yönündeki söylentiler. Eğer bu doğruysa, Galaxy Z Fold 6 Slim, titanyum kullanan ilk Samsung katlanabilir telefon olacak.
Sınırlı olabilir
Ancak burada önemli bir uyarı bulunuyor. Standart Galaxy Z Fold 6 dünya genelinde piyasaya sürülürken, Galaxy Z Fold 6 Slim modelinin dağıtımı daha sınırlı olabilir. Mevcut sızıntılar, bu cihazın yalnızca Güney Kore ve muhtemelen Çin pazarına yönelik olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarına ulaşmayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.