Galaxy Z Fold 6 Slim tanıtım tarihi belli oldu: İşte beklenen özellikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, yakın tarihli Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'yı tanıttı. Bir süredir geliştirildiği söylenen Galaxy Z Fold 6 Slim modelinin ise pas geçildiğini gördük. Modelin, Ultra ya da Slim isimlerinden hangisini alacağı kesin olmasa da, giderek incelen katlanabilir telefon pazarında rekabet etmesi bekleniyor. Son olarak Galaxy Z Fold 6 Slim'in kamera tasarımı ve çıkış tarihi ortaya çıktı

Galaxy Z Fold 6 Slim tanıtım tarihi belli oldu

The Chosun Daily tarafından yayımlanan bir rapora göre, Galaxy Z Fold 6 Slim, 25 Eylül'de Güney Kore'de resmen satışa sunulacak. Bu modelin fiyatı yaklaşık 2,8 milyon won (yaklaşık 2.100 dolar) olarak belirlenmiş durumda, bu da standart Galaxy Z Fold 6'nın başlangıç fiyatından yaklaşık 200 dolar daha yüksek. Ayrıca yeni sızıntı, cihazın 10MP kapak ekranı ön kamerasına sahip olacağını öne sürüyor.

Tam Boyutta Gör Ancak en önemli gelişme ekran altı kamera (UPC) yükseltmesi olabilir. Standart Z Fold 6'nın 4MP sensörü yerine, Slim varyantının 5MP UPC ile donatılacağı belirtiliyor. Bu da ekran altı kamera performansında ciddi bir iyileşmeye işaret ediyor.Ana ve telefoto kameralarla ilgili net bilgiler henüz paylaşılmamış olsa da, 12MP ultra geniş açılı kamera muhtemel.

Galaxy Z Fold 6 Slim’den yeni haberler var 1 gün önce eklendi

Galaxy Z Fold 6 Slim, katlandığında 10 mm kalınlıkta olacak ve 6,5 inçlik bir kapak ekranı ile 8 inçlik katlanabilir ana ekran sunacak. Cihazın bir diğer dikkat çekici özelliği ise yapısında titanyum kullanıyor olabileceği yönündeki söylentiler. Eğer bu doğruysa, Galaxy Z Fold 6 Slim, titanyum kullanan ilk Samsung katlanabilir telefon olacak.

Sınırlı olabilir

Ancak burada önemli bir uyarı bulunuyor. Standart Galaxy Z Fold 6 dünya genelinde piyasaya sürülürken, Galaxy Z Fold 6 Slim modelinin dağıtımı daha sınırlı olabilir. Mevcut sızıntılar, bu cihazın yalnızca Güney Kore ve muhtemelen Çin pazarına yönelik olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarına ulaşmayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy Z Fold 6 Slim tanıtım tarihi belli oldu: İşte beklenen öze