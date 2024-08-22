Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 6 Slim tanıtım tarihi belli oldu: İşte beklenen özellikler

    Samsung tarafından uzun süredir geliştirilen Galaxy Z Fold 6 Slim'in kamera özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Kendi sınıfında rakipsiz olabilir. İşte detaylar...
    Galaxy Z Fold 6 Slim tanıtım tarihi belli oldu: İşte beklenen öze Tam Boyutta Gör
    Samsung, yakın tarihli Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'yı tanıttı. Bir süredir geliştirildiği söylenen Galaxy Z Fold 6 Slim modelinin ise pas geçildiğini gördük. Modelin, Ultra ya da Slim isimlerinden hangisini alacağı kesin olmasa da, giderek incelen katlanabilir telefon pazarında rekabet etmesi bekleniyor. Son olarak Galaxy Z Fold 6 Slim'in kamera tasarımı ve çıkış tarihi ortaya çıktı

    Galaxy Z Fold 6 Slim tanıtım tarihi belli oldu

    The Chosun Daily tarafından yayımlanan bir rapora göre, Galaxy Z Fold 6 Slim, 25 Eylül'de Güney Kore'de resmen satışa sunulacak. Bu modelin fiyatı yaklaşık 2,8 milyon won (yaklaşık 2.100 dolar) olarak belirlenmiş durumda, bu da standart Galaxy Z Fold 6'nın başlangıç fiyatından yaklaşık 200 dolar daha yüksek. Ayrıca yeni sızıntı, cihazın 10MP kapak ekranı ön kamerasına sahip olacağını öne sürüyor.

    Galaxy Z Fold 6 Slim tanıtım tarihi belli oldu: İşte beklenen öze Tam Boyutta Gör
    Ancak en önemli gelişme ekran altı kamera (UPC) yükseltmesi olabilir. Standart Z Fold 6'nın 4MP sensörü yerine, Slim varyantının 5MP UPC ile donatılacağı belirtiliyor. Bu da ekran altı kamera performansında ciddi bir iyileşmeye işaret ediyor.Ana ve telefoto kameralarla ilgili net bilgiler henüz paylaşılmamış olsa da, 12MP ultra geniş açılı kamera muhtemel.

    Galaxy Z Fold 6 Slim, katlandığında 10 mm kalınlıkta olacak ve 6,5 inçlik bir kapak ekranı ile 8 inçlik katlanabilir ana ekran sunacak. Cihazın bir diğer dikkat çekici özelliği ise yapısında titanyum kullanıyor olabileceği yönündeki söylentiler. Eğer bu doğruysa, Galaxy Z Fold 6 Slim, titanyum kullanan ilk Samsung katlanabilir telefon olacak.

    Sınırlı olabilir

    Ancak burada önemli bir uyarı bulunuyor. Standart Galaxy Z Fold 6 dünya genelinde piyasaya sürülürken, Galaxy Z Fold 6 Slim modelinin dağıtımı daha sınırlı olabilir. Mevcut sızıntılar, bu cihazın yalnızca Güney Kore ve muhtemelen Çin pazarına yönelik olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarına ulaşmayabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mevlut topbas yorumları ecumasters yorumları acemi şoför uzun yola çıkabilir mi motor yağı siyah olursa ne olur clio 1.3 tce kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM Era 50
    General Mobile GM Era 50
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız