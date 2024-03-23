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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24'ün yapay zeka özelliklerini alacak ilk cihazlar belli oldu

    One UI 6.1 güncellemesi, özellikle 2023'te çıkan Samsung telefonlara sahip kullanıcıların beklediği bir güncelleme. Galaxy S24'ün yapay zeka özellikleri ilk olarak bu cihazlara gelecek.
    galaxy s24 yapay zeka özellikleri s23e geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 6.1 güncellemesini duyurduğunda, Galaxy S24’teki bazı Galaxy AI özelliklerinin önceki nesil modellerde kullanılamayacağını söylemişti. Ancak, Galaxy S23 ile birlikte katlanır telefonlar Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’in yapay zeka özelliklerini alacağı ortaya çıktı.

    Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy AI özelliklerini alacak

    Tanınmış tipster IceUniverse, Galaxy Z Fold 5’in gelişmiş yapay zeka menüsünü ortaya çıkaran bir ekran görüntüsü paylaştı. Galaxy S24’ün tüm yapay zeka özelliklerinin listelendiği ve Samsung’un Circle to Search özelliği için açıklama eklediği görülüyor. Ancak, Galaxy S23 FE kullanıcıları için üzücü bir haberimiz var; Muhtemelen eski işlemcisi nedeniyle tüm AI özelliklerini almayacak.

    One UI 6.1 ne zaman yayınlanacak?

    Samsung’un Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5, Z Flip5 ve Tab S9 için One UI 6.1 güncellemesini Nisan ayında yayınlaması bekleniyor. Diğer uygun modeller de Nisan ayından itibaren almaya başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 1 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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