Galaxy S24'ün yapay zeka özelliklerini alacak ilk cihazlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 6.1 güncellemesini duyurduğunda, Galaxy S24’teki bazı Galaxy AI özelliklerinin önceki nesil modellerde kullanılamayacağını söylemişti. Ancak, Galaxy S23 ile birlikte katlanır telefonlar Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’in yapay zeka özelliklerini alacağı ortaya çıktı.

Galaxy S24 Ultra, Nisan ayında dev bir kamera güncellemesi alacak 3 gün önce eklendi

Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy AI özelliklerini alacak

Tanınmış tipster IceUniverse, Galaxy Z Fold 5’in gelişmiş yapay zeka menüsünü ortaya çıkaran bir ekran görüntüsü paylaştı. Galaxy S24’ün tüm yapay zeka özelliklerinin listelendiği ve Samsung’un Circle to Search özelliği için açıklama eklediği görülüyor. Ancak, Galaxy S23 FE kullanıcıları için üzücü bir haberimiz var; Muhtemelen eski işlemcisi nedeniyle tüm AI özelliklerini almayacak.

One UI 6.1 ne zaman yayınlanacak?

Samsung’un Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5, Z Flip5 ve Tab S9 için One UI 6.1 güncellemesini Nisan ayında yayınlaması bekleniyor. Diğer uygun modeller de Nisan ayından itibaren almaya başlayacak.

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İşte Galaxy S24'ün yapay zeka özelliklerini alacak ilk cihazlar