Galaxy S24'ün yapay zeka özelliklerini alacak ilk cihazlar belli oldu

- Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy AI özelliklerini alacak
- One UI 6.1 ne zaman yayınlanacak?
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Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy AI özelliklerini alacak
Tanınmış tipster IceUniverse, Galaxy Z Fold 5’in gelişmiş yapay zeka menüsünü ortaya çıkaran bir ekran görüntüsü paylaştı. Galaxy S24’ün tüm yapay zeka özelliklerinin listelendiği ve Samsung’un Circle to Search özelliği için açıklama eklediği görülüyor. Ancak, Galaxy S23 FE kullanıcıları için üzücü bir haberimiz var; Muhtemelen eski işlemcisi nedeniyle tüm AI özelliklerini almayacak.
One UI 6.1 ne zaman yayınlanacak?
Samsung’un Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5, Z Flip5 ve Tab S9 için One UI 6.1 güncellemesini Nisan ayında yayınlaması bekleniyor. Diğer uygun modeller de Nisan ayından itibaren almaya başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.