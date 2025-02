Samsung, Galaxy Z Fold 7 için kolları sıvadı: One UI 7 ve daha pek çok önemli özellik!

Tam Boyutta Gör

Samsung, Galaxy S25 serisini tanıttıktan sonra, şimdi de katlanabilir telefon pazarındaki yeni hamlesi Galaxy Z Fold 7 üzerine yoğunlaşıyor. Şirketin yeni model için yazılım geliştirme sürecine resmen başladığı ortaya çıktı. Samsung’un sunucularında ABD versiyonuna ait ilk yazılım dosyasının bulunması, test sürecinin start aldığını gösteriyor.

Galaxy Z Fold 7'nin yazılımı, Android 15 tabanlı One UI 7 sürümü ile geleceği belirtiliyor. Son sızıntılara göre Samsung, One UI 7.1.1 sürümünü pas geçerek doğrudan One UI 7'ye odaklanmayı seçti. Bu kararın arkasında, mevcut cihazlara One UI 7.0 güncellemesinin gecikmesi olduğu düşünülüyor.

Donanım tarafında önemli yenilikler bekleniyor. Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonunda menteşe tasarımını elden geçirerek ekran katlama izini belirgin şekilde azaltmayı hedeflediği söyleniyor. Ayrıca, dış ekranın 6.5 inç, iç katlanabilir ekranın ise 8 inç olacağı iddia ediliyor. Bu boyut artışı, bir önceki model olan Galaxy Z Fold 6 ile kıyaslandığında fark yaratacak gibi duruyor.

Ancak bazı özelliklerde kısıtlamalar olabileceği de konuşuluyor. Özellikle S Pen desteğinde bazı değişiklikler yapılabileceği iddiaları gündemde. Hangi özelliklerin kaldırılacağı netlik kazanmasa da, cihazın daha ince bir yapıya kavuşması için bu tür bir revizyonun düşünüldüğü belirtiliyor. Kullanıcıların bu değişikliğe nasıl tepki vereceği merak konusu.

Performans açısından, önceki sızıntılarda Exynos işlemcinin tercih edileceği söylense de, son gelen bilgiler Galaxy Z Fold 7'nin Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılacağını gösteriyor. Batarya kapasitesine dair net bir bilgi olmasa da, Samsung’un silikon-karbon batarya teknolojisini bu modelde kullanmayacağı konuşuluyor.

Kamera tarafında da önemli iyileştirmeler bekleniyor. 200 MP çözünürlüğe sahip ana kamera, ultra geniş açılı lens, 3x optik zoom sunan telefoto kamera ve ekran altına gömülü ön kamera gibi özelliklerin yer alacağı söyleniyor. Ayrıca, cihazın katlanmış haldeyken yalnızca 10 mm kalınlığında olacağı belirtiliyor. Galaxy Z Fold 6'ya göre daha ince olması, kullanım konforunu artırabilir.

Tüm bu gelişmeler, Galaxy Z Fold 7'nin Samsung'un en iddialı katlanabilir telefonlarından biri olacağına işaret ediyor. Ancak henüz çıkış tarihi ve fiyat konusunda resmi bir açıklama yapılmış değil. Önümüzdeki haftalarda cihazla ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.

