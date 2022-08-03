Samsung, Galaxy Z serisinde ''Z'' harfine veda edebilir

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Yeni katlanabilir telefonlar Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4’ü piyasaya sürmeye hazırlanan Samsung, modellerde şaşırtıcı bir değişikliğe imza atabilir. Yeni paylaşılan sızıntılara göre Güney Kore merkezli teknoloji devi, 2019 yılından bu yana Galaxy Z olarak adlandırılan katlanabilir telefon serisinden ‘Z’ harfini çıkarmaya hazırlanıyor.

Ukrayna işgali gerekçe gösterildi

Akıllı cihazlar hakkında güvenilir bilgiler paylaşan SnoopyTech, Rus Ordusunun belirgin bir şekilde “Z” harfini kullanması nedeniyle Samsung’un Galaxy Flip ve Galaxy Fold isimleri ile devam edeceğini bildirdi. Bilindiği üzere günümüzde Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim hız kesmeden devam ediyor. Öte yandan işgale katılan birçok Rus askerinin üzerinde de boyanmış bir Z harfi bulunuyor.

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Halihazırda Samsung, Litvanya, Letonya ve Estonya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde katlanabilir telefon ailesinden “Z” harfini çıkarmıştı. Bu sebeple yeni haberin şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Samsung Galaxy Flip 4 ve Fold 4'ün 10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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