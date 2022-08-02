Samsung Galaxy S23 Ultra'nın kamera detayları sızdırıldı: Sınıfının lideri olabilir

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200MP ISOCELL HP1 ve HP3 kamera sensörleri ile akıllı telefon sektöründe bir ilke imza atan Samsung, Galaxy S23 Ultra modelinde şaşırtıcı bir yeniliğe gidebilir. Yeni amiral gemisi, daha önce duyurulmamış bir ISOCELL HP2 sensörüne ev sahipliği yapabilir.

Serinin diğer modellerinden ayrılıyor

Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, ''Samsung’un Ultra modellerinde yalnızca HP2 sensörüne yer vereceğini ve HP1, HP3 çözümlerinin Galaxy A ve Çin’li akıllı telefon modellerinde bulunacağını'' söyledi. Henüz yeni sensörün detayları bilinmiyor olsa da görünüşe göre Galaxy S23 Ultra, kamera konusunda iddialı bir kurulumla kullanıcıların karşısına çıkacak.

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Önceki sızıntılara göre Galaxy S23 Ultra, 12MP ultra geniş açı, 3x optik zoom 10MP telefoto ve 10x optik zoom 10MP periskop kamera tarafından desteklenecek. Ön tarafında ise otofokus ve 4K 60FPS destekli 40MP bir kamera bulunacak. Yonga seti tarafında ise gücünü Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alacak yeni amiral gemisinin 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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